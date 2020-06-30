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質疑洪玉鳳涉貪污案牛步化 台南高分院：依法審理
台南市前議員唐碧娥，今天質疑院檢審理市議員洪玉鳳涉嫌貪汙案程序牛步化，要求速審速結，台南高分院說，法官會依法審理；台南地檢署表示，檢察官是認為一審量刑不當，也不應該緩刑才提起上訴。洪玉鳳則表示，她尊重檢方決定。
市議員洪玉鳳被控涉嫌以人頭擔任助理，或以少報多，向台南市議會詐領助理補助費，台南地院依貪汙治罪條例等罪，判處洪徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權5年。
市議員落選頭唐碧娥今天上午10點由律師曾獻賜，在北區和緯路服務處舉行記者會。唐碧娥說，司法是正義最後一道防線，洪玉鳳涉貪汙案，南檢起訴迄今已1年半，但案子還未定讞，難快人民對司法不信任，希望全案能夠速審速結。
曾獻賜表示，此案一審法院作出褫奪公權的判決，就會有公職人員選罷法74條第2項規定，落選頭遞補適用，他不解為何一審判決後，「南檢還提起上訴？」
台南地檢署表示，檢察官是認為一審量刑不當，不應該緩刑，也不符合刑法59條減刑條件，檢察官認為洪涉貪汙是數個行為，但法官認為是同一行為，檢察官才提起上訴。
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