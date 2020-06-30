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檢察官被彈劾宣判不受懲戒 陳隆翔：證明我是被誣陷

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中地檢署檢察官陳隆翔在彰檢任內，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，去年遭監委彈劾，司法院職務法庭今天上午宣判「不付懲戒」，檢察官陳隆翔表示「判決證明監委有偏頗的政治立場，我是被誣陷的」。

陳隆翔自認坦蕩、可受公評，在職務法庭開辯論庭時，他在檢察官論壇貼文表示「 我不曾愧對檢察官這個身分」。

檢察官陳隆翔今天上午，獲悉彈劾被駁回後，他說「證明監委有偏頗政治立場、有色的眼鏡來檢視曲棍球案的卷證資料，曲解法令、斷章取義，來誣陷他」。

陳隆翔強調「如果比照司法官開庭態度不佳，就會遭監委評鑑或彈劾的標準，我們希望監院的紀律委員會主動處理本件問案態度的監委違失，以彰顯監院的高風亮節」。

台中地檢署檢察官陳隆翔（圖中）被監委彈劾，職務法庭今天上午判決「不付懲戒」，他獲悉後強調「我是被誣陷的」。圖／本報資料照
台中地檢署檢察官陳隆翔（圖中）被監委彈劾，職務法庭今天上午判決「不付懲戒」，他獲悉後強調「我是被誣陷的」。圖／本報資料照

檢察官 司法院

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