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高雄副議長女兒拚立委遭脅「殺全家」 男7通電話恐嚇
高雄市議會副議長陸淑美的女兒黃韻涵，今年1月參選高雄第2選區立委，期間服務處卻接獲多通電話恐嚇「要殺妳們全家人」，檢警獲報後迅速於投票日前逮嫌犯徐姓男子且聲押獲准。徐雖辯稱「情緒發洩」，審理期間也有意和解，橋頭地院認為他矢口否認恐嚇，依犯恐嚇危害安全罪判3月徒刑，得易科罰金9萬。可上訴。
判決指出，打零工維生的徐姓男子（68歲）疑本來對陸淑美有所不滿，得知女兒黃韻涵出馬競選立委，就用住處市話撥打到陸淑美及黃韻涵的服務處，從1月2日下午4點20分打去恐嚇「陸淑美、黃韻涵你們很可惡，我要殺妳們全家人；你相不相信我會殺妳全家。」
1月4日下午2點57分，徐姓男子又撥電話恐嚇「陸淑美出來！我給她全家死，『長腿泰（指陸淑美丈夫）』我揍死他」，4日下午4個小時內總計撥打了6通。
服務處人員1月2日接獲電話就隨即報案，警方同月8日逮徐姓男子，檢方依徐有反覆實施恐嚇之虞聲押獲准。
徐姓男子辯稱，純屬情緒發洩而已，沒有要恐嚇，但法官發現電話中他說「殺」、「火拚」、「死」、「揍死」等帶有加害生命的字眼，犯行明確，考量他雖表示願道歉尋求原諒，卻不認罪，犯後態度不佳，依接續犯以1個恐嚇危害安全罪判刑。
黃韻涵今年1月代表國民黨參選高雄第2選區立委，不敵拚連任的民進黨立委邱志偉。
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