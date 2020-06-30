曲棍球彈劾案結果出爐！檢察官陳隆翔不受懲戒

台中地檢署檢察官陳隆翔在任職彰化地檢署期間，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，監察院認為他辦案過程有諸多瑕疵而彈劾。司法院職務法庭公開審理，陳隆翔與監察委員高涌誠多次激辯，職務法庭今上午判陳隆翔不受懲戒。

前立委段宜康6年前在彰化縣長候選人魏明谷造勢場，指控國民黨對手林滄敏詐領中華民國曲棍球協會補助款，還說「若不實就吞曲棍球」，時任彰化地檢署的檢察官陳隆翔調查後認林未涉案，全案不起訴。

監委高涌誠、蔡崇義去年以陳偵辦曲棍球案件時，疏漏偽造印章、印文、侵占及署押，也未論斷侵占及盜用公印文等犯罪事實，致將應沒收、應發還原所有權人彰化縣政府依規定銷燬之物，卻以「發還被告」處分命令結案等11項缺失而彈劾，移送職務法庭審理。

彈劾報告出爐後，引爆監察權與檢察權互槓；陳隆翔自認坦蕩、可受公評，主動向職務法庭聲請公開審理，職務法庭今年2月首度開庭，歷經多次審理，期間陳隆翔和高涌誠多有不同意見，針鋒相對。

高涌誠代表監院出庭時，洋洋灑灑列出陳隆翔11項缺失，包括漏未論斷偽造印章、印文及署押，也未論斷侵占及盜用公印文等犯罪事實，致將應沒收、應發還原所有權人彰化縣政府依規定銷燬之物，卻以「發還被告」之處分命令結案等。

高涌誠認為，陳隆翔想查到哪就查到哪，有證據還不查，未回應問題，並頻以政治動機質疑監委調查、塑造成被迫害的英雄，「是圍魏救趙」。