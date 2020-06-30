揚言殺9大學81法學教授全家 男子冒名討債遭起訴

男子陳韋民今年3月間透過電子郵件將「恐嚇信」寄給全國9間大學法學院共81位教授，並附上兩個帳戶，引起大學校園內恐慌。台北地檢署檢察官調查後，今依恐嚇取材未遂、恐嚇、加重誹謗罪嫌起訴他。

今年3月13日晚間8點12分，北、中、南部9間大學法學院共81位法律系教授接獲恐嚇電子郵件，內容是：「教授你好，在下最近手頭緊，需要你的幫助，江湖救急要求不多2萬就好，分別匯到以下銀行戶頭，不給錢，我會親自殺到你家，殺你全家」，信件還附上兩個帳戶，引起許多教授議論紛紛。

檢方指揮專案小組偵查、蒐證及監控，經過檢警調不眠不休縝密的蒐證後，並由台北市刑大透過科技辦案查出不法行為。檢警調查，寄信人是男子陳韋民，為了要討100萬元債務，假冒洪姓債務人的名字到處亂寄信。