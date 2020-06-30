潤寅詐貸案外案／前調查官涉收賄500萬 檢方聲押3人

潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦違反銀行法遭起訴，台北地檢署查出前調查官郭詩晃涉嫌收受王音之透過白手套洪村騫交付賄款500萬元，將案件列參考不調查；檢方昨搜索並約談郭等6人到案，經漏夜偵訊後，認為洪及其秘書李世仁行賄郭，涉犯重罪且有串滅證之虞，今清晨依貪汙治罪條例聲押禁見3人，其餘人均請回。

郭移送北檢複訊時，面對媒體提問是不是覺得被誣賴？他回答：「對」。有富建設負責人洪村騫被詢問是被冤枉的嗎？他說：「偵查不公開」。郭詩晃的一名楊姓女密友涉嫌替他處理金流，昨複訊後請回；洪的一名謝姓男保鏢也請回。

66歲的郭詩晃今年元月屆齡退休，2013年任職調查局台北市調處松山站時，也曾因碩天炒股案涉嫌洩密被約談，當時他否認，檢調查無不法。

2018年起，楊氏夫婦以中美貿易戰增加關稅、集團資金調度需求名義，指示員工與福懋、新纖等公司高階主管配合，以假買賣合約製造進銷貨假象，再以物流公司提供的假提單向銀行辦理應收帳款融資及外銷放款。

楊氏夫婦去年6月逃往美國後相繼落網，今年1、3月分別押解回台收押禁見。檢方認定潤寅以借新還舊等手法向台企銀等9家銀行詐貸386億元，今年初起訴36人，對楊氏夫妻求刑30年。

楊氏夫婦收押迄今，吐露曾行賄調查官案外案，檢調查出郭詩晃2016年下旬時任台北市調處調查專員時，曾被指派調查潤寅案，王音之擔心不法行徑曝光，透過金主洪村騫當白手套，在2017年上旬交付500萬元現金給郭。