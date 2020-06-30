燙傷女童腳 繼父收押

台南四歲女雙腿遭熱水燙傷潰爛，涉嫌施虐的女童繼父葉姓男子昨天裁定羈押。 圖／聯合報系資料照片

台南四歲女雙腿遭熱水燙傷潰爛，涉嫌施虐的女童繼父葉姓男子被檢方依違反兒童及少年福利與權益保障法、傷害及家庭暴力罪嫌聲押；法官認定他管教數次傷害女童、鞭打或處罰半蹲等行為，有反覆實施同一家庭暴力傷害之虞，昨天裁定羈押。

檢警查出，葉男為管教女童，約兩周前喝令女童站進裝著滾燙熱水的臉盆，女童單腳進去後燙到縮腳，導致重心不穩跌坐，背部、臀部位也被燙傷，事後又延誤就醫，造成雙腳潰爛。

葉男一度說謊，法官認為，如果裁准葉男具保、責付或限制住居，無法預防家庭暴力傷害，葉未能克制自身情緒，所涉故意傷害兒童身體罪嫌，危及女童身心發展，為切實保護女童，裁准羈押未禁見。

女童主要傷勢在雙足，二度燒燙傷，目前收治奇美醫學中心燙傷中心。台南市長黃偉哲昨天說，很難想像女童在至親面前，是如何受到凌虐，「令人椎心。」希望司法單位盡速調查，該受到法律制裁的，就應該做，依法偵辦。