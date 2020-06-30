對桃園地院女法官妨害秘密 男法官送評鑑委員會
桃園地院曾姓女法官，日前控告同辦公室蔡姓法官涉嫌妨害秘密罪，地檢署除搜索法官辦公室、查扣手機並約談，法官自律委員會召開會議後決議，將蔡姓法官送法官評鑑委員會評鑑。
桃園地方法院今天發布新聞稿表示，蔡姓法官竊錄曾姓法官非公開的網路談話，涉嫌妨害秘密罪部分，經桃園地院法官自律委員會，在22日及29日接續召開會議，並分別請二位法官列席說明。
法官自律委員會認為蔡姓法官言行不檢，違反法官倫理規範第5條：「法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為」情節重大。
法官自律委員會因此做成「建議院長以所屬法院名義請求法官評鑑委員會對蔡法官進行個案評鑑；倘日後另發現新事實時，亦併送法官評鑑委員會評鑑」的決議。
桃園地院表示，將儘速整理相關資料，並請求法官評鑑委員會進行個案評鑑，若日後另外發現新事實時，也將依決議內容併送法官評鑑委員會評鑑。
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