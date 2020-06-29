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陳致曉投書「台南恐將淪建商集團禁臠」 市府提告敗訴

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

反南鐵東移自救會長陳致曉（前中）。圖／報系資料照
反南鐵東移自救會長陳致曉（前中）。圖／報系資料照
反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉，2018年10月在媒體投書「台南恐將淪兩大建商集團禁臠」一文，遭台南市府提告請求恢復名譽，經一年多審理，台南地院今天宣判，認為陳的文章內容提及土地變更，是公共事務可受公評，並應接受市民監督，駁回市府請求，全案可再上訴。 

陳致曉以「台南恐將淪兩大建商集團禁臠」為題投書風傳媒，文章在2018年10月15日刊出，事後台南市政府認為內容未經查證，部分內容風傳媒在刊登後道歉，委任律師提告請求恢復名譽名譽。

陳致曉答辯說，他投書系爭文章時間，於2018年第3屆市長選舉競選期間，評論對象為前任市長及其執政團隊，而非台南市政府，基於民主社會責任政治，針對特定決策評論，往往直接連結到特定執行團隊決策優劣，並不會因此侵害行政機關名譽。

台南地院今天下午宣判駁回市府請求，台南地院表示，陳致曉投書文章內容，提及萬國通路產業園區土地變更等事項，是市府近年所執行的重要市政，為可受公評公共事務，本應受市民監督，市府應以最大程度容忍接受評論，因此駁回市府請求。

台南市政府法制處說，得判決結果，感到無奈與遺憾，市府團隊一向努力推動市政建設工作，不敢絲毫懈怠，面對有心人的刻意詆毀，司法雖未能還給市政團隊一個公道，但市府團隊秉持追求更好持續推動市政建設的用心不會改變。將在收到決判書之後與律師討論後續因應。

陳致曉今晚表示，市府對他提出刑事與民事訴訟，刑事部分在今年2月宣判市府敗訴，今天民事再判市府敗訴。他期待市府提出上訴。

反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉，在風傳媒投書「台南恐將淪兩大建商集團禁臠」一文，遭台南市府提告請求恢復名譽，台南地院認為公共事務可受公評，駁回市府請求。圖／本報資料照片
反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉，在風傳媒投書「台南恐將淪兩大建商集團禁臠」一文，遭台南市府提告請求恢復名譽，台南地院認為公共事務可受公評，駁回市府請求。圖／本報資料照片

陳致曉 民事訴訟

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