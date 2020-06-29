北聯幫黑胖暴力討債判3年4月強制工作3年 10幫眾也得關

北聯幫八仙會會長黃俊棨，多次率眾暴力討債，以電擊棒電擊、痛毆被害人，還用針次手指縫，手段慘忍，在被害人性命垂危時，丟包急診室。士林地方法院今天宣判，黃主持、指揮組織犯罪，判處3年4月徒刑，執行前強制工作3年。其餘10名幫眾犯參與組織罪，判處2年4月至8月不等徒刑。可上訴。

29歲綽號黑胖的黃男，2018年在北投區中央南路2段設立組織據點，提供賭博、暴力討債等工作，招募20、30歲的年輕會員，並錄製、直播暴力討債影片，甚至自製「加入北聯幫，幸福又安康」標語宣傳。

黃在2018年12月10日凌晨4時許，指示許姓幫眾等人攔截計程車，黃敲破車窗強拉廖姓被害人下車，眾人持刀追砍，見廖身中多刀、意識模糊，丟包振興醫院急診室門口。

黃等人2019年4月12日凌晨，向林姓男子討債3百萬，從大同區強押林男，搶走身上24萬現金，再押回北投組織據點，幫眾以電擊棒電擊林男，還拿針刺進手指指縫，硬逼林男打電話籌錢還款，黃恫稱「錢還不出來就拿命抵」。

林遭施暴一整夜，身體多處骨折、頭部外傷、右肩挫傷等，失血過多一度意識模糊，黃甚至拿水潑醒林男，待其恢復意識後，指示幫眾把人送到振興醫院，假稱是車禍受傷。

2019年7月，黃等人再度暴力討債，被害的江姓男子曾經營麵店，黃指示幫眾到山上挖豬糞，並到麵店倒豬糞，拿刀恫嚇「把店砸掉」，其他人現場錄影直播給黃男觀賞。

同年7月間，黃因細故教訓林姓男子，指示幫眾強押林至關渡平原空地，以辣椒水近距離射擊林的左耳處，致大量出血，黃嗆聲「現在混得比較好是不是？是不是出賣我？」等語，並喝令林下跪，拿膠條、長折凳攻擊林頭部，最後再丟包振興醫院。

黃等眾人辯稱，僅是朋友之間往來互動，不屬於組織犯罪。但合議庭不採信他們說詞，認定黃為首主持、操縱、指揮犯罪組織罪，判處3年4月徒刑。黃犯私行拘禁罪、強制罪、恐嚇、毀損、傷害等罪，應執行有期徒刑1年4月可易科罰金。

合議庭審酌，黃屢次用組織力量暴力討債，且動用私刑懲罰背叛組織的成員，以約束其他組織分子，為使黃記取教訓，達到懲罰、矯治目的，宣告行前強制工作3年，不法所得43萬元沒收。