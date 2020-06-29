願「性服務」交換韓粉不投票 他著女裝開庭曝有收到私訊

張姓男子遭控為了阻止韓國瑜支持者今年1月11日去投總統票，涉在IG及臉書貼文稱只要證明是韓粉且不去投票，「我將無償提供一次一定令你難忘的性服務」，檢調傳喚偵辦並依違反總統副總統選舉罷免法起訴。今下午高雄地院首次開庭，他解釋，「用身體的不快樂，來交換內心更重要的東西」表達對選票的堅定。

張姓男子（36歲）今天用女裝打扮出庭，法官詢問是否稱呼「張女士」較自在？他回答「對」，他也當庭表達願意認罪，被問及PO文目的為使韓國瑜無法當選總統？他解釋，因他作為「跨性別者」，理念相對自由的候選人是他比較想要的，他看見臉書上朋友用盡力氣、傳達立場來拉票，用聲量影響別人接受政治理念。

他說，當時思考自己能拿出什麼？所以PO文寫性行為交換，內心自認接近在立院外絕食抗議、下跪陳情的程度，「用身體的不快樂，來交換內心更重要的東西」。

法官詢問當時確實想用性服務交換韓粉不投票？張點頭，法官進一步問是否有網友聯繫他？張表示確實有，但整件事他其實沒想好，貼文還被截圖散布，所以收到的私訊都是不認識的，他感到有點驚慌，「真的要換嗎？」但他其實是希望臉書好友圈看到，讓好友私訊詢問「怎麼了」，然後他再詳細表達政治立場。張強調，他PO文的深層意義是想讓人看見「我對這張票選擇的堅定程度，願意用性交換！」

張姓男子也承認沒意識到這舉動違法、屬賄選，並提供從事服務業工作證明，盼能獲緩刑，法官表示將擇期再開庭，由合議庭審理。張姓男子開完庭後本報記者想追訪，但他表明「我不想再多說」。

起訴指出，張姓男子今年1月間，為使國民黨籍總統候選人韓國瑜無法當選，同月9日在IG、臉書貼文「實在是沒招了，能為國家貢獻的專長或影響力也不夠......。那就這樣吧！如果你是韓粉（需提出各種社群媒體的發言或發文佐證），只要能1/11不去投票（需將身份證寄至指定的地點，我會拒簽收原址退回），我將無償提供一次一定令你難忘的性服務，你要知道，能拿出來交換的，一定要是最好的。」

檢調在投完票、1月13日傳喚張姓男子到案，他應訊辯稱，「很擔心韓國瑜先生當選後，現今開放多元自由的氛圍會改變」，且知道自己能力有限，所以發文表示身體實踐、願意用這樣的方式去表達自己的立場，只是沒意識到是觸法行為，現才明白民主可貴跟價值在於不可被任何事物交換。