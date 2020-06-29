狠父槌擊虐死11月女兒 桃院判有期徒刑18年

桃園市楊梅區林姓男子去年4月間，自稱因家裡開銷與父親爭執後心情不佳，聽到出生11個月的女兒哭鬧，一時情緒失控，徒手搥擊女兒頭部、胸部，造成女兒顱內骨折、出血等重傷害，他妻子發現送醫宣告不治，桃園地檢署將林男依家暴殺人罪嫌起訴，桃園地院今天下午宣判，父母更應保護小孩生存權，林男只因情緒不佳，用力槌擊女兒，林男下手可預見女嬰傷害死亡，下手力道之重、手段兇殘，認定成人故意對未滿12歲兒童殺人，原應處嚴厲之刑，考量其有悔悟之心及其父親、岳母等家人求情，判處林男有期徒刑18年。

檢警調查，林姓男子（23歲）去年4月23日清晨在家中，因11個月大的女兒哭鬧不休，突然情緒失控，多次徒手搥擊女兒頭部及胸部，造成女兒頭、胸部多處外傷及臚內骨折、出血等重傷，當時在廚房泡完牛奶的林妻（20歲）發現女兒奄奄一息，緊急送醫急救不及宣告死亡。

林妻起初供稱女兒是床上滾下造成頭部撞擊，檢察官、法醫相驗女嬰顱內骨折、出血及心臟、肝臟挫傷等多重器官損傷、出血性休克死亡，檢察官懷疑內情不單純調查，且女嬰5歲姊姊說出「爸爸用腳踢妹妹手、腳、肚子」及林男岳母曾向社會局通報林男虐兒紀錄，戳破林男虐兒事實，林妻才坦承女兒被虐，桃園地檢署將林男依家暴殺人罪嫌起訴。