狠父槌擊虐死11月女兒 桃院判有期徒刑18年
桃園市楊梅區林姓男子去年4月間，自稱因家裡開銷與父親爭執後心情不佳，聽到出生11個月的女兒哭鬧，一時情緒失控，徒手搥擊女兒頭部、胸部，造成女兒顱內骨折、出血等重傷害，他妻子發現送醫宣告不治，桃園地檢署將林男依家暴殺人罪嫌起訴，桃園地院今天下午宣判，父母更應保護小孩生存權，林男只因情緒不佳，用力槌擊女兒，林男下手可預見女嬰傷害死亡，下手力道之重、手段兇殘，認定成人故意對未滿12歲兒童殺人，原應處嚴厲之刑，考量其有悔悟之心及其父親、岳母等家人求情，判處林男有期徒刑18年。
檢警調查，林姓男子（23歲）去年4月23日清晨在家中，因11個月大的女兒哭鬧不休，突然情緒失控，多次徒手搥擊女兒頭部及胸部，造成女兒頭、胸部多處外傷及臚內骨折、出血等重傷，當時在廚房泡完牛奶的林妻（20歲）發現女兒奄奄一息，緊急送醫急救不及宣告死亡。
林妻起初供稱女兒是床上滾下造成頭部撞擊，檢察官、法醫相驗女嬰顱內骨折、出血及心臟、肝臟挫傷等多重器官損傷、出血性休克死亡，檢察官懷疑內情不單純調查，且女嬰5歲姊姊說出「爸爸用腳踢妹妹手、腳、肚子」及林男岳母曾向社會局通報林男虐兒紀錄，戳破林男虐兒事實，林妻才坦承女兒被虐，桃園地檢署將林男依家暴殺人罪嫌起訴。
桃園地院合議庭宣判，每個人的生命無價，該受到尊重與保護，任何人均不可剝奪，尤其父母更應保護小孩生存權，女嬰才11個月稚嫩，稍打就十分嚴重，林男在庭上辯稱打小孩傷害故意，無殺死女兒的故意，林男卻因情緒不佳，就狠槌11月大、毫無承受能力的女嬰，下手之重、手段兇殘，林男本應處以最嚴厲之刑，考量林男有悔悟之心及他的父親、岳母及妻子家人在庭上求情，另2名4、5歲小孩已被社會局安置，雖未判林男死刑或無期徒刑，18年刑期即使假釋，2名小孩也已長大、有自衛能力，判處林男有期徒刑18年。
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