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觀塘環評案 搶救大潭藻礁行動聯盟提告敗訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

行政院通過觀塘環評案後，搶救大潭藻礁行動聯盟主張有保育類野生動物柴山多杯孔珊瑚及台灣白海豚棲息、出沒，提告請求環保署依新事實、新證據重開行政程序並撤銷、廢止行政處分。台北高等行政法院認為新事實不足以發生有利於居民的變更，或使居民可受較有利益的處分，判敗訴，可上訴。

中油第三天然氣接收站興建計畫恐衝擊大潭藻礁，引發環團抗爭。桃園在地聯盟曾提出訴願，要求環保署廢止觀塘工業區、工業港歷次環評處分，但卻遭行政院駁回，環團不服提行政訴訟。

環團主張，在學者發現柴山多杯孔珊瑚，並認定為一級保育類動物後，環保署卻沒有因為這些新事證而重做環評是錯誤的行政處分，環保署應該依法廢止環評。

義務律師陳憲政表示，發現柴山多杯孔珊瑚是新事證，依據行政程序法規定，「若發生新事實或證據，經斟酌可受行政罰或不利益處分」環保署應依法廢止歷次環評處分。

法院指出，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政、程美玲2人為環評處分的利害關係人，得依行政程序法第128條提出申請；而環保署就東鼎公司所提工業區開發單位變更為台灣中油公司案，以函予以備查，實有准許變更的意思，自屬行政處分。

不過，法院認為，居民所主張的新證據都不是該行政處分作成時即已存在的證物，而是之後才作成，自非屬行政程序法第128條第1項第2款所稱的「新證據」。

且依居民所主張開發基地附近藻礁有保育類野生動物柴山多杯孔珊瑚及台灣白海豚棲息、出沒的新事實，也無從導致該行政處分准予開發單位由東鼎公司變更為中油的決定已不適於繼續存在，須針對此新發生的事實狀態重新作成決定的結論。

換言之，此新事實縱經斟酌亦不足以發生有利於居民的變更，或使居民可受較有利益的處分，因此環保署否准居民所請並無違誤，訴請准予程序重開並撤銷或廢止行政處分，並無理由。

行政院通過觀塘環評案後，搶救大潭藻礁行動聯盟主張有保育類野生動物柴山多杯孔珊瑚及台灣白海豚棲息、出沒，提告請求環保署依新事實、新證據重開行政程序並撤銷、廢止行政處分。台北高等行政法院判居民敗訴。圖／本報資料照。
行政院通過觀塘環評案後，搶救大潭藻礁行動聯盟主張有保育類野生動物柴山多杯孔珊瑚及台灣白海豚棲息、出沒，提告請求環保署依新事實、新證據重開行政程序並撤銷、廢止行政處分。台北高等行政法院判居民敗訴。圖／本報資料照。

環保署 環評 珊瑚

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