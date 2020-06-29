女法官告男法官風暴 桃院：男法官言行不檢送評鑑

桃園地院曾姓女法官控告同辦公室的蔡姓男法官妨害秘密罪嫌，桃園地檢署向地院請票搜索蔡姓法官辦公室偵辦，震驚司法界，桃院今天下午表示，蔡姓法官竊錄曾姓法官非公開網路談話，涉嫌妨害秘密罪部分，該院法官自律委員會議開會後決議，認為蔡姓法官言行不檢，違反法官倫理規範情節重大，建請將蔡姓法官依妨害秘密罪嫌送交法官評鑑委員評鑑。

桃園地院曾姓女法官控告同蔡姓男法官妨害秘密罪嫌，桃檢大動作搜索蔡姓法官辦公室，查扣手機與相關電磁紀錄偵辦，涉及2法官隱私，坊間傳言紛紛，桃院一度低調內部行政調查，並以2法官私人恩怨與公務無關，院方不宜介入對外說明。

桃園地院表示，蔡姓法官竊錄曾姓法官非公開網路談話，涉嫌妨害秘密罪部分，該院法官自律委員會已在22日及今天召開會議，請曾、蔡2法官列席說明後，認為蔡姓法官言行不檢，違反法官倫理規範第5條「法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為」。