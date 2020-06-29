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女法官告男法官風暴 桃院：男法官言行不檢送評鑑

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園地院曾姓女法官控告同辦公室的蔡姓男法官妨害秘密罪嫌，桃園地檢署向地院請票搜索蔡姓法官辦公室偵辦，震驚司法界，桃院今天下午表示，蔡姓法官竊錄曾姓法官非公開網路談話，涉嫌妨害秘密罪部分，該院法官自律委員會議開會後決議，認為蔡姓法官言行不檢，違反法官倫理規範情節重大，建請將蔡姓法官依妨害秘密罪嫌送交法官評鑑委員評鑑。

桃園地院曾姓女法官控告同蔡姓男法官妨害秘密罪嫌，桃檢大動作搜索蔡姓法官辦公室，查扣手機與相關電磁紀錄偵辦，涉及2法官隱私，坊間傳言紛紛，桃院一度低調內部行政調查，並以2法官私人恩怨與公務無關，院方不宜介入對外說明。

桃園地院表示，蔡姓法官竊錄曾姓法官非公開網路談話，涉嫌妨害秘密罪部分，該院法官自律委員會已在22日及今天召開會議，請曾、蔡2法官列席說明後，認為蔡姓法官言行不檢，違反法官倫理規範第5條「法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為」。

蔡姓法官涉嫌情節重大，該院法官自律委員會做成決議，「建議院長以所屬法院名義請求法官評鑑委員會對蔡法官進行個案評鑑」，日後如發現新事實時，一併移送法官評鑑委員會評鑑。

桃園地院曾姓女法官控告同辦公室的蔡姓男法官妨害秘密罪嫌，桃園地院法官自律委員會議決議，認為蔡言行不檢，違反法官倫理規範情節重大，送法官評鑑委員評鑑。記者曾增勳／攝影
桃園地院曾姓女法官控告同辦公室的蔡姓男法官妨害秘密罪嫌，桃園地院法官自律委員會議決議，認為蔡言行不檢，違反法官倫理規範情節重大，送法官評鑑委員評鑑。記者曾增勳／攝影
桃園地院曾姓女法官控告同辦公室的蔡姓男法官妨害秘密罪嫌，桃園地院法官自律委員會議決議，認為蔡言行不檢，違反法官倫理規範情節重大，送法官評鑑委員評鑑。圖／本報資料照
桃園地院曾姓女法官控告同辦公室的蔡姓男法官妨害秘密罪嫌，桃園地院法官自律委員會議決議，認為蔡言行不檢，違反法官倫理規範情節重大，送法官評鑑委員評鑑。圖／本報資料照

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