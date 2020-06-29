2億具保金高院放寬現金5千萬 許金龍想交保至今籌不出

樂陞前董事長許金龍涉背信未遂等罪，台灣高等法院判他12年徒刑，併科1億元罰金，沒收12億1千多萬元，諭知2億元具保，限制住居、出境與出海，每日至派出所報到。許去年3月籌出2億、暫獲自由，但去年底因姊夫退保，許又遭羈押。許再聲請具保停押，高院15日仍准2億具保，但現金不得低於5千萬，其餘部分由具相當資力之人出具保證書。不過許金龍至今還籌不出錢來。

許金龍表示，雖曾蒙法院裁定准以2億元現金具保，然依目前財力，無法負擔這筆金額，現願盡力籌集2千萬元現金，其餘部分則找到具財力的胞姐許怡雯、友人楊國鼎願出具保證書，認為足以替代羈押。

高院認為，許金龍犯罪嫌疑重大，羈押原因仍然存在，但考量案發後，自2016年9月30日起至2019年3月11日止均遭羈押，期間將近2年6個月，也已卸任樂陞（更名為齊民股份有限公司）董事長，名下財產也遭扣押，社經地位、資力狀況不若以往。

前次幫忙具保的是許的姊夫畢華民，畢在退保時，許金龍仍然到庭接受訊問、被羈押。高院認為許如能以2億元具保，其中現金具保金額不得低於5千萬元，其餘部分得由具相當資力之人出具保證書，且具保後限制出境、出海及限制住居、到士林分局蘭雅派出所報到，可以當作替代羈押的手段。

高院也說明「具有相當資力之人提出保證書」是指，具保人應具有1億5千萬元的資力，如1人資力不足時，得由2人以上共同為之，並提出1億5千萬元的保證書，載明「如被保人逃匿時，願連帶依法繳納；未繳納時，依刑事訴訟法第118條第1項規定強制執行」。