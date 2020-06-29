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女直播主「沐沐」模仿日本「魔鏡號」檢方不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

直播主「沐沐」去年與攝影師開車到台北市東區服飾店「ZARA」前，模仿日本AV「魔鏡號」（マジックミラー号）情節拍片，並將影片分享到付費成人平台「SWAG」，遭依妨害風化罪函送法辦。台北地檢署認為從外頭看不見魔鏡號內部，兩人在車內拍攝性愛影片並無不法，給予不起訴處分。至於散播影片一事，給予緩起訴處分。

檢警調查，蔡姓女直播主「沐沐」去年9月間傍晚與攝影師將車停在東區ZARA前，在車內上演車震戲碼，且她一度將臉面對車窗，彷彿與多名路過的民眾對眼。拍攝完成後，沐沐還利用Twitter播放幾秒鐘野戰畫面，吸引粉絲透過鑽石虛擬貨幣下載。

影片一曝光立即引起觀看粉絲討論，誇張行徑引起警界高層注意，警方約談沐沐到案說明並將她函送法辦。警方也放話，未來有類似狀況將一律嚴辦。據了解，她當時坦承，為了賺錢才會拍下影片，並聲稱是個人行為，隻字未提公司SWAG。

檢方認為，路人從外頭看不見車內，就兩人在魔鏡號拍攝性愛影片部分，並無不法，處分不起訴。不過，沐沐將影片剪輯成幾秒的廣告畫面放在推特(Twitter)，已涉犯散布猥褻物。由於沐沐坦承犯行，檢察官給予緩起訴，期間1年，須支付公庫3萬元。

直播主 性愛 攝影

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