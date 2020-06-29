惹到恐怖情人 女慘被破相留下「蜈蚣」刀疤
陳姓男子因債務問題與黃姓女友鬧到感情破裂，傳訊嗆對方是「母狗」，恐嚇「走路小心眼睛被狗咬掉變瞎子」等語，還持刀砍殺，在對方左臉留下長15公分傷口，縫合後仍有一條長長的疤，嚴重破相，經新北地院審理後，刑事被依恐嚇、重傷害未遂罪分判2月和2年2月刑期，民事部分則被判賠25萬餘元。
判決指出，陳男前年8月20日先傳簡訊恐嚇黃女，5天後又持水果刀朝對方眼睛砍殺，雖然沒有砍中眼睛，但也在黃女臉上留下傷疤。
黃女身心受創，怒控陳男殺人未遂，但檢方調查，陳男朝她臉部砍殺一刀後旋即離去，難認陳主觀上有殺人故意，加上她的傷勢未達殘疾情況，最後以重傷害未遂罪起訴，新北地院則在去年6月判刑。
陳男被判刑後，黃女再提附帶民事賠償，要求醫療費、顏面手術費、交通費、工作損失和精神撫慰金共200萬元；陳男雖願意給付醫療費6千餘元，但他認為其他部分的金額過高，最終言詞辯論時也未到庭。
法院調查，王女受傷所留下疤痕在臉部，對其外觀影響甚大，其請求去除疤痕所需費用自屬有據。不過，王女未提出交通費相關單據，再審酌侵權損害情節和雙方工作背景，仍認求償金額過高，最後裁定25萬4042元。
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