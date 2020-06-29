快訊

巴基斯坦證交所遇襲 警方擊斃4槍手

錢櫃大火懲處出爐 北市消防局副局長、火預科長記過一支

惹到恐怖情人 女慘被破相留下「蜈蚣」刀疤

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

陳姓男子因債務問題與黃姓女友鬧到感情破裂，傳訊嗆對方是「母狗」，恐嚇「走路小心眼睛被狗咬掉變瞎子」等語，還持刀砍殺，在對方左臉留下長15公分傷口，縫合後仍有一條長長的疤，嚴重破相，經新北地院審理後，刑事被依恐嚇、重傷害未遂罪分判2月和2年2月刑期，民事部分則被判賠25萬餘元。

判決指出，陳男前年8月20日先傳簡訊恐嚇黃女，5天後又持水果刀朝對方眼睛砍殺，雖然沒有砍中眼睛，但也在黃女臉上留下傷疤。

黃女身心受創，怒控陳男殺人未遂，但檢方調查，陳男朝她臉部砍殺一刀後旋即離去，難認陳主觀上有殺人故意，加上她的傷勢未達殘疾情況，最後以重傷害未遂罪起訴，新北地院則在去年6月判刑。

陳男被判刑後，黃女再提附帶民事賠償，要求醫療費、顏面手術費、交通費、工作損失和精神撫慰金共200萬元；陳男雖願意給付醫療費6千餘元，但他認為其他部分的金額過高，最終言詞辯論時也未到庭。

法院調查，王女受傷所留下疤痕在臉部，對其外觀影響甚大，其請求去除疤痕所需費用自屬有據。不過，王女未提出交通費相關單據，再審酌侵權損害情節和雙方工作背景，仍認求償金額過高，最後裁定25萬4042元。

陳姓男子因債務問題與黃姓女友鬧到感情破裂，不但恐嚇「走路小心眼睛被狗咬掉變瞎子」等語，還持刀砍殺，在對方左臉留下長15公分的傷口，縫合後仍有一條長長的疤，嚴重破相。示意圖／Ingimage
陳姓男子因債務問題與黃姓女友鬧到感情破裂，不但恐嚇「走路小心眼睛被狗咬掉變瞎子」等語，還持刀砍殺，在對方左臉留下長15公分的傷口，縫合後仍有一條長長的疤，嚴重破相。示意圖／Ingimage

恐嚇 新北

延伸閱讀

趁春節大掃除持槍搶劫回收廠 44歲男判刑9年

家暴受害者醫療費 常人2.4倍

新北警「斬手」便宜行事被罵慘 高院全給緩刑

淡水少年隨機砍殺女童案 法院裁定收容

相關新聞

警性侵女網友判決定讞 國道警察局：將予免職

國道警察局警員林國楨被指控3年前以借錢為由，誘騙女網友見面伺機性侵，一、二審均依強制性交罪判4年2月徒刑，最高法院今天駁...

潤寅詐貸案外案 前調查官疑收賄5百萬遭搜索約談

老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，被起訴勾結福懋等公司利用借新還舊等手法向銀行詐貸，違反銀行法。台北地檢署...

許金龍想交保 2億具保金高院放寬現金5千萬即可

樂陞前董事長許金龍涉背信未遂等罪，台灣高等法院判他12年徒刑，併科1億元罰金，沒收12億1千多萬元，諭知2億元具保，限制...

土狗聞杜賓狗私處 助理教授丟石竟成2飼主互毆

某國立大學的外籍吉姓助理教授去年5月在左營區公園遛杜賓狗，見一隻土狗前來嗅聞他狗的私處，便拿石頭丟擲，土狗的飼主薛姓男子...

台南檢舉達人昨再鬧事 黃偉哲：警方已有SOP處理流程

台南蘇姓檢舉達人昨天在南區灣裡超峰寺附近大鬧，引發眾人圍觀、開直播，一名男子因氣憤將蘇女打倒在地，雙方又鬧進派出所，對於...

國道警察性侵女網友還逼當「小老婆」 判關4年2月定讞

國道警察局警員林國楨3年前以借錢為由，誘騙女網友見面，要求對方「當我的小老婆」，再開車載至人煙稀少地區性侵，一、二審均依...

統促黨副主席「鍾馗」李宗奎討債 揚言開槍遭訴

統促黨副主席、竹聯幫地堂創始人「鍾馗」李宗奎，被控於2018年間討債時恫稱建商「不還錢，就去你公司開槍！」事後，建商心生...

趁春節大掃除持槍搶劫回收廠 44歲男判刑9年

今年農曆期間，新北市范姓男子因為缺錢花用，竟持槍行搶樹林區的資源回收場，得手數萬元現金，經新北地院審理，今天被依加重強盜...

影／台南4歲女童遭凌虐燙傷案 法院裁定羈押繼父

台南地檢署偵辦4歲女童遭燙傷案，向台南地院聲請羈押女童葉姓繼父，法院認為葉涉及兒童及少年福利與權益保障法、傷害及家庭暴力...

投保中心要趙藤雄解任遠雄董事 法院判決結果出爐！

遠雄集團創辦人趙藤雄涉遠雄人壽掏空、土城及新莊土地開發等弊案被起訴，案件正在法院審理中；財團法人證券投資人及期貨交易人保...

藝人胡睿兒撿屍性侵夜店女 判兩年定讞將發監服刑

藝人胡睿兒被控撿屍性侵案，一、二審均判處有期徒刑2年。胡睿兒不服提起上訴，最高法院駁回上訴定讞。據了解，台北地檢署將傳喚...

吳音寧被控殘菜送家鄉 北檢查無不法予以簽結

民代爆料時任北農總經理吳音寧把7公噸蔬菜尾貨送給表哥當鄉長的彰化縣溪州鄉的社區團體、每個月的業務推廣費買60瓶洋酒涉嫌背...

熱門新聞

阿嬤載孫上學國小前遭貨車撞飛 台東祖孫雙亡

韓國瑜北農案 北檢偵查終結不起訴6人

女師霸凌全班甩耳光 羞辱單親生送啃過麵包、酸油飯

影／台南女童受虐 警方傍晚傳喚繼父與母親到案

高雄化工廠苯外洩 3人送醫其中1命危

錢櫃大火理賠 受害者痛訴：錢櫃態度高傲、威脅和解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。