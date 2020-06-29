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土狗聞杜賓狗私處 助理教授丟石竟成2飼主互毆
某國立大學的外籍吉姓助理教授去年5月在左營區公園遛杜賓狗，見一隻土狗前來嗅聞他狗的私處，便拿石頭丟擲，土狗的飼主薛姓男子見狀上前理論，他涉噴辣椒水，薛也涉拿安全帽反擊，薛再持遛狗繩甩打，導致2人都受傷互相提告。橋頭地院認定都不是正當防衛，依傷害罪判吉拘役40日、薛拘役30日，全案撤回上訴確定。
薛姓男子也向吉姓男子求償醫藥費、精神慰撫金共20萬500元，橋院民事庭法官認為，薛的頭部開放性傷口、右側前胸壁挫擦傷及雙眼化學刺激傷勢，確實因吉姓男子噴辣椒水及出手打人造成，吉應賠醫藥費500元，精神慰撫金部分考量吉為國立大學助理教授、薛為臨時工，判賠3萬元，可上訴。吉姓男子未另提民事求償。
判決指出，外籍的吉姓男子2019年5月13日早點8點15分，在左營區左營大路附近的公園遛杜賓狗，薛姓男子飼養的土狗跑上前嗅聞杜賓狗私密處，吉便對土狗丟小石頭；薛姓男子見狀上前理論，吉姓男子卻噴辣椒水，薛氣得拿安全帽毆打反擊，吉再持遛狗繩甩打。
結果一陣互毆後兩人都受傷，薛姓男子頭部外傷併頭部皮表淺開放性傷口、右側前胸壁挫擦傷、雙眼受化學刺激；吉姓男子則頭部外傷併前額腫脹及擦傷、左手肘及左大腿鈍傷。
吉姓男子辯稱，薛先持安全帽毆打，才噴辣椒水，而噴辣椒水、甩狗繩都是為防衛；薛姓男子辯稱，吉先噴辣椒水，害眼睛很痛，且為了防衛才揮舞安全帽，也因眼睛痛看不到並沒有打到對方。不過法官認為，不論是誰先動手毆打、動機為還擊或報復，都屬互相攻擊的傷害行為，不算正當防衛。
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