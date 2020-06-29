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台南檢舉達人昨再鬧事 黃偉哲：警方已有SOP處理流程

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南蘇姓檢舉達人昨天在南區灣裡超峰寺附近大鬧，引發眾人圍觀、開直播，一名男子因氣憤將蘇女打倒在地，雙方又鬧進派出所，對於蘇女不斷引發事端。市長黃偉哲今天表示，警方對於處理蘇女的問題訂有標準流程，都會依此行事，他並無奈表示，「她對法律的了解可能與法律系畢業生不相上下」，懂得操弄法律，確實讓大家頭痛。

蘇女近年在台南不斷鬧事，包括前往廟宇挑釁、或是在路邊找人相罵、四處拍照檢舉等，同時向法院提告多人，光她一人的相關案件就有兩千多件，浪費許多社會資源，也引發台南特殊的社會現象，網路上有專門追蹤她的粉專，所到之處更是吸引許多直播主

昨天在灣裡的情況也類似，警方甚至為她封路，網路大嘆「待遇比總統還高規格」，而對於警方驅散民眾，不准現場直播，則批警方妨害民眾自由。

黃偉哲今天受訪時表示，市府會依法行政，蘇女對於法律的了解可能比起法律系畢業生，其實不相上下，懂得去跟民眾互動，有些民眾忍不住就會動手，或是出言，一切都被她錄起來提告，這點只能希望市民大家忍一下，她的做法的確對社會秩序有一些衝擊，警察執法也只能在法律的紅線上做，如果逾越法律的紅線，也是會被她提告。

黃偉哲表示，台南市有蠻多警察被蘇女提告，她昨天被警方帶回派出所的車上，還說會向A派出所提告B派出所員警，若不跟著她起舞，他這個揮灑空間比較有限，那像那個寺廟的負責人，當她在質疑說他的奉茶茶水有問題的時候，負責人不理他，如果沒有那麼多人去跟著去網路上直播、呼朋引伴，甚至對他有一些動手動腳的話，相信不見得會引起一些風波，針對蘇女的問題警方已有SOP標準處理流程，未來仍會依此執行。

黃偉哲表示，至於蘇女有沒有浪費司法資源，有沒有耗費警方人力，相信社會自有公斷，檢察官已經對她過去有一些行為提出起訴，那至於起訴之後有沒有羈押必要，會不會造成社會秩序的一些困擾，相信法官會衡情量理，畢竟外縣市的法官已經限制住居，對於社會上對這樣一個特殊的案例，或是不是特殊的案例，能夠有一個在法律上可以有作為，讓民眾可以覺得說，這個政府有兼顧到人權，但是有兼顧到法治，人權跟法治能夠找到一個最大公約數。

台南蘇姓檢舉達人引發特殊社會現象，網路上甚至有專屬漫畫。圖／取自網路
台南蘇姓檢舉達人引發特殊社會現象，網路上甚至有專屬漫畫。圖／取自網路
台南蘇姓檢舉達人昨天又引發騷亂。圖／取自網路
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直播主 黃偉哲 警察

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