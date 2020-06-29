國道警察性侵女網友還逼當「小老婆」 判關4年2月定讞

國道警察局警員林國楨3年前以借錢為由，誘騙女網友見面，要求對方「當我的小老婆」，再開車載至人煙稀少地區性侵，一、二審均依強制性交罪判4年2月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，林國楨2013年透過臉書認識女網友，事隔4年，女網友因積欠房租、經濟狀況不佳，向他借款急用，雙方約好在嘉義市某超商見面借錢，但林謊稱車子故障，要求女網友搭高鐵到苗栗會合。

女網友抵達後，林暗地裡拿手機拍攝觀察，再發訊息要求女網友搭計程車到某餐廳等他；林事後開車載女網友閒晃、飲酒、吃飯，多次詢問對方「要不要一起泡溫泉」、「要不要當我的小老婆，我可以給你生活費」，都被女網友拒絕。

林同日晚間7時許，開車載女網友到人煙稀少的道路，把車停在路邊，再要求女網友當小老婆，對方擔心有危險，只好虛偽迎合。林事後掀起女網友的洋裝、脫下內褲，強吻嘴巴和胸部，再以下體磨擦女網友，最後他無法順利勃起，以手指性侵女網友，還說「都要當小老婆了，這只是遲早的事」。

女網友哭喊「你的目的達到，沒辦法勃起的話就放我走，帶我去坐高鐵」，林才罷手，丟給女網友1000元搭高鐵，並答應返家後會匯款10萬元，借給女網友急用；女網友傳送存摺照片給林，並說「看你的良心了」，但林未回應，女網友驗傷報警處理。