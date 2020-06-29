統促黨副主席「鍾馗」李宗奎討債 揚言開槍遭訴

統促黨副主席、竹聯幫地堂創始人「鍾馗」李宗奎，被控於2018年間討債時恫稱建商「不還錢，就去你公司開槍！」事後，建商心生畏懼提告，台北地檢署今依恐嚇取財未遂罪起訴李宗奎。至於李等6人被控違反組織犯罪防制條例部分則不起訴。

檢警調查，2018年間，北部地區一名謝姓男子主張建商積欠上億元債務，提起民事訴訟，但最高法院判決謝男敗訴。謝男不滿，透過管道找人討債，並向統促黨溫姓主委請託，答應如果能討回債款，事成後將給付三成佣金。

溫姓主委輾轉告知李宗奎，李便透過中間人找建商、謝的友人在中間人辦公室談判。建商認為官司獲勝訴確定，沒必要還錢，李眼見協商破裂，出言恫嚇「不還錢，就去你公司開槍！」

建商畏懼李宗奎黑道背景於是報警處理。警方調查後，認為李宗奎、謝、溫姓主委及3名小弟，曾到建設公司大門口舉牌要求建商「還錢」依涉嫌恐嚇、組織犯罪防制條例等罪移送偵辦。