趁春節大掃除持槍搶劫回收廠 44歲男判刑9年

今年農曆期間，新北市范姓男子因為缺錢花用，竟持槍行搶樹林區的資源回收場，得手數萬元現金，經新北地院審理，今天被依加重強盜罪判刑7年6月，另涉槍砲部分則被判刑4年、併科罰金5萬元，有期徒刑部分合併應執行9年。

據了解，不少民眾在過年期間會依循除舊布新傳統，將住家打掃乾淨，布置年節裝飾，因此總會清出不少淘汰品。然而，淘汰家具家電有的還堪用，或者上頭的金屬料材也還有一些殘餘價值，不少人會拿到民間資源回收場變賣，加減換點現金，所以回收業者每到這個時間，手頭準備收購物品的現金也會比平常多一些。

判決指出，44歲的范男今年1月17日趁回收場無人上門之際，持槍衝進業者辦公室大喝「把錢拿出來」、「快一點、不要亂動、不要叫」等語，還對著女員工說「這是真槍、快一點」，嚇得員工不敢反抗，得手現金數萬元旋即逃逸，但最後還是被專案小組循線逮捕。

審理時，范男坦承犯行，但他對於贓款金額有意見，堅稱自己只搶了2萬8000元，並非當事人稱的4萬5000元；新北地院調查證據後，認定其搶得金額為2萬8000元。