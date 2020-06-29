影／台南4歲女童遭凌虐燙傷案 法院裁定羈押繼父
台南地檢署偵辦4歲女童遭燙傷案，向台南地院聲請羈押女童葉姓繼父，法院認為葉涉及兒童及少年福利與權益保障法、傷害及家庭暴力罪嫌，嫌疑重大，並因管教問題數次傷害女童、鞭打或處罰半蹲等行為，有反覆實施同一家庭暴力傷害之虞，裁定羈押。
台南地院發言人林福來說，依據檢察官聲請羈押提出之事證，法院認葉涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段故意對於兒童犯罪、刑法第277條第1項傷害罪嫌、家庭暴力防治法第2條第2款家庭暴力罪嫌，嫌疑重大。
林福來表示，有事實足認為葉有反覆實施家庭暴力傷害犯罪之虞，葉涉及故意傷害兒童身體罪嫌重大，且葉又涉有因管教問題而數次傷害被害兒童、鞭打或處罰半蹲等行為， 影響幼童身心發育，葉為女童繼父，生活上具有相當關聯性，有事實足認為葉有反覆實施同一家庭暴力傷害犯罪之虞。
林福來說，如命葉具保、責付或限制住居等侵害較小手段，無法預防同一家庭暴力傷害犯罪之發生，且葉未能克制自身情緒，涉故意傷害兒童身體罪嫌，害及被害兒童身心 發展，造成被害人權益重大侵害，為切實報護兒童童，權衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、葉人身自由之私益及防禦權受限制程度，認有羈押之必要。
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