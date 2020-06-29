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投保中心要趙藤雄解任遠雄董事 法院判決結果出爐！
遠雄集團創辦人趙藤雄涉遠雄人壽掏空、土城及新莊土地開發等弊案被起訴，案件正在法院審理中；財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心2年前對趙藤雄、遠雄建設、公司董事長趙文嘉及董事許自強提民事訴訟，要求解任董事，台北地方法院今判投保中心敗訴，趙藤雄等人免解任董事職務，可上訴。
投保中心2018年2月提訴訟，要求解任趙藤雄、趙文嘉、許自強的董事職務，歷經2年時間審理，期間雙方二度合意停止訴訟，法院今上午11點宣判。
趙藤雄因弊案被檢方起訴後，全案移審法院，趙藤雄被法院裁定5億5000萬元交保，並命他每天上午到派出所報到；但趙藤雄因在家跌倒，身體狀況不佳，多次請假未出庭，日前也聲請變更報到處分，希望以提供趙藤雄兒子趙文嘉、趙信清保證書方式，金額各1至2億元，來完全解除趙藤雄報到處分；若無法完全解除，而以減少報到頻率，仍希望以人保方式，保證金額由法院審酌，頻率則希望改為每周一下午4點至9點到吳興街派出所報到。
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