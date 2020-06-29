投保中心要趙藤雄解任遠雄董事 法院判決結果出爐！

遠雄集團創辦人趙藤雄涉遠雄人壽掏空、土城及新莊土地開發等弊案被起訴，案件正在法院審理中；財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心2年前對趙藤雄、遠雄建設、公司董事長趙文嘉及董事許自強提民事訴訟，要求解任董事，台北地方法院今判投保中心敗訴，趙藤雄等人免解任董事職務，可上訴。

投保中心2018年2月提訴訟，要求解任趙藤雄、趙文嘉、許自強的董事職務，歷經2年時間審理，期間雙方二度合意停止訴訟，法院今上午11點宣判。