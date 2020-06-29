藝人胡睿兒撿屍性侵夜店女 判兩年定讞將發監服刑

藝人胡睿兒被控撿屍性侵案，一、二審均判處有期徒刑2年。胡睿兒不服提起上訴，最高法院駁回上訴定讞。據了解，台北地檢署將傳喚他於7月21日上午10點報到發監。

29歲的胡睿兒本名「胡睿楷」，和林采緹育有一子，兩人今年簽字離婚；2018年6月16日深夜，胡到台北市信義區「KLASH」夜店與友人飲酒作樂，於翌日1點，被害人也和朋友到夜店喝酒，她和胡睿楷一同飲酒、跳舞、聊天。3點多時，胡睿兒和被害人一起到地下一樓中控收發室後方的梯間平台，女方不勝酒力，癱趴在胡睿兒身上。

胡睿楷見狀，趁女子酒醉不能抗拒，想要性交，但他怕被人發現，便將女子拉往後方的電梯間，性交得逞；胡逕自離去。早上4點半時，水電工發現衣衫不整的女子躺臥在地上，隨即報警，並將女子送醫。警方調閱監視錄影畫面、詢問女子，發現她遭侵害。

台北地方法院審理期間，胡睿兒以40萬元與被害人和解，但法官審酌被害人未完全原諒等因素，判胡睿兒2年徒刑，不給緩刑。