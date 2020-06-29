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吳音寧被控殘菜送家鄉 北檢查無不法予以簽結
民代爆料時任北農總經理吳音寧把7公噸蔬菜尾貨送給表哥當鄉長的彰化縣溪州鄉的社區團體、每個月的業務推廣費買60瓶洋酒涉嫌背信。台北地檢署分他字案調查，查無不法，今予以簽結。
2018年2月間，台北市議員王欣儀踢爆吳以業務推廣費買下9.2公噸的蔬菜尾貨，其中7公噸多送往表哥黃盛祿當鄉長的彰化縣溪州鄉，送給水尾社區發展協會及大庄老人食堂，疑為年底的選舉做人情。
此外，6月間，台北市議員陳重文也在總質詢中指出，吳音寧上任9個月來，每個月的業務推廣費近30萬元，其中一筆是買了60瓶、每瓶市價3000元至4500元的洋酒，送給民進黨台北市黨部，並花公款至少22萬元補助地方老人會尾牙與摸彩品，幫民進黨綁樁。
吳音寧臉書回應並無送洋酒一事，請各方別因她在議場反應不夠快、不懂政治攻防，就持續對她扭曲。北農也稱，確無60瓶洋酒送民進黨部一事，且業務推廣費贈送對象均用「貴賓」之名統稱，這是公司慣例。
北檢傳喚吳音寧、北農人員調查公款送殘菜案，另也一併調查北農業務推廣費用詳情，歷經2年偵辦，查無不法，予以簽結。
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