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韓國瑜北農案 北檢偵查終結不起訴6人
高雄市前市長韓國瑜被控任職北農總經理期間濫發三節獎金8400萬元涉背信案，台北地檢署調查後，認定罪嫌不足，給予韓國瑜、時任總經理張清良等6人不起訴處分。
韓國瑜等人被告發，涉嫌巧立獎金名目，以2016年為例，三節、績效及工作獎金共發了8400萬元，又以「年終團體獎金」名義再發一筆錢，金額共654萬元，包括他提拔的主祕路全利、國貿部經理王丕火、顧問楊顯文等人，都領到30萬元，其餘由韓勾選的近30人也人人有獎，基層拍賣員卻沒有人領到。
北檢分案後，韓國瑜被控濫發獎金一案牽連甚廣，爲釐清有無涉嫌將北農的「超額盈餘」當作獎金濫發等疑點，仍持續向北農調閱北農董事會會議紀錄、自2012年起的各年度會計帳冊、標案明細、員工出國旅遊及獎金發放紀錄等相關資料進行核對。
北檢調查後，今偵查終結，依罪嫌不足，給予韓國瑜及北農5名幹部不起訴處分。
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