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男子襲警被判刑4月 法官：讓他學會尊重國家公權力

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名鄭姓男子與養生館有消費糾紛，今年4月在對方店面不斷咆哮，見警方到場不但不收斂，嗆聲「ㄟ洪幹（台語），衣服脫下來嘛」，被捕還動手毆打員警致傷，經新北地院審理，最後被依侮辱公務員妨害公務2罪分處拘役50日和4月徒刑，均得易科罰金。

判決指出，鄭男因為不滿員警盤查其身分，明知對方身穿制服且正在執行公務，仍以台語「你頭殼這麼壞喔」等語辱罵，見對方將他驅離，又再嗆聲「ㄟ洪幹，衣服脫下來嘛」。結果，他的行為被認定涉犯社會秩序維護法，員警正準備帶他回派出所作筆錄時，他竟出手毆打對方，導致對方臉部、右手和膝蓋多處挫瘀傷。

事後，鄭男坦承犯行，被新北地檢署依侮辱公務員和妨害公務等罪起訴。

法官認為，鄭男以言語侮辱員警，又動手施暴，不僅危害公務員個人名譽尊嚴，也對公務員依法執行職務的威信及尊嚴造成相當程度負面影響。另外，鄭男過去也有多次妨害公務前科，本案不宜再輕縱，才能督處其手法，讓他學會尊重國家的公權力行使，因此審酌犯案情節和犯後態度量刑。

新北一名鄭姓男子因為襲警，被新北地院認定不宜輕縱，判刑4月。示意圖／Ingimage
新北一名鄭姓男子因為襲警，被新北地院認定不宜輕縱，判刑4月。示意圖／Ingimage

公務員 妨害公務 新北

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