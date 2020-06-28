造墓業者行賄公墓巡山員 3次給12萬涉貪污起訴

許姓造墓業者，涉嫌在2018年間，為了修繕、改建新北汐止公墓區的個人墓、家族墓，三度行賄張姓公墓巡山員，張自首繳回12萬元犯罪所得。士林地檢署日前偵結，依貪污治罪條例起訴許、張2人，另張等3名巡山員涉犯公文書登載不實罪，也依法起訴。

起訴指出，68歲許姓造墓業者，長期在汐止區轄內建造、修繕公墓，63歲張男、62歲李男、63歲吳男都是汐止區公所民政課聘僱的公墓巡山員。

依殯葬管理條例、新北市公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用管理要點中，公墓區個人墓不得改建供家族集中存放骨灰，既存的家族墓修繕，須由墓主提出修繕申請，且不得增加高度、不擴大面積。

許因陳姓、毛姓墓主個人墓改建家族墓案，以及陳姓墓主家族墓擴大重建案，均違反規定。2018年5、6月間，許涉嫌在第一公墓入口處工寮內，以每墓4萬元行賄張男，且分3次交付款項，對價是張不依法查報非法改建、修繕家族墓。

張坦承犯行，許先後3次，每次交付4萬元賄款，不要查報違反改建、修繕墳墓，在交付賄款前後，曾到三處墓地查看，均有施工。許則是聲稱，受陳、毛、陳等家屬委託，施作墳墓改建、修繕工程。

檢方認定，許涉犯對公務員違背職務行為行賄罪，依法起訴，張涉犯違背職務收賄罪，但自首繳回全部犯罪所得，且因此查獲許的行賄犯行，建請依貪污治罪條例規定免除其刑。

檢方指出，張、李、吳3人業務包含執行公墓區內新建、修繕墓基完工審驗丈量、公墓區域實地巡查、即時查報違規使用等，公墓內墳墓墓基面積不得超過8平方公尺，且依面積大小收費不同。