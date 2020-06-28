不滿對方欠債未還 門鎖灌黏著劑吃官司

黃姓男子有重利等前科，被控2015年3月牌，因不滿鄭姓男子之孫欠債未還，前住鄭在台南市東區住處，涉嫌灌注黏著劑入大門門鎖，造成門鎖被破壞不能使用。台南地院依毀損他人物品罪，累犯，判處黃拘役20天，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，黃姓男子（39歲）因對於鄭的孫子王姓男子欠債未還而心生不滿，2015年3月27日清晨6點前，前往鄭位在台南市東區，東區住處，灌注黏著劑入大門門鎖，造成門鎖不能使用，案經法辦起訴。