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不滿對方欠債未還 門鎖灌黏著劑吃官司

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

黃姓男子有重利等前科，被控2015年3月牌，因不滿鄭姓男子之孫欠債未還，前住鄭在台南市東區住處，涉嫌灌注黏著劑入大門門鎖，造成門鎖被破壞不能使用。台南地院依毀損他人物品罪，累犯，判處黃拘役20天，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，黃姓男子（39歲）因對於鄭的孫子王姓男子欠債未還而心生不滿，2015年3月27日清晨6點前，前往鄭位在台南市東區，東區住處，灌注黏著劑入大門門鎖，造成門鎖不能使用，案經法辦起訴。

法官認為，黃所為，觸犯刑法第354 條毀損他人物品罪。黃因重利、妨害自由案件，判處有期徒刑4月確定，2010年7月易科罰金執行完畢，5年以內再犯此案，為累犯。法官審酌，黃僅因不滿告訴人之孫欠債未還，竟持黏著劑灌入大門門鎖，造成門鎖不堪使用，所為實非可取，並考量黃犯後坦認犯行，量處其刑。

黃姓男子因不滿鄭姓男子孫子欠債未還，到鄭在台南市住處灌注黏著劑入大門門鎖，造成門鎖被破壞，台南地院依毀損他人物品罪，判處黃拘役20天，得易科罰金。圖／本報資料照片
黃姓男子因不滿鄭姓男子孫子欠債未還，到鄭在台南市住處灌注黏著劑入大門門鎖，造成門鎖被破壞，台南地院依毀損他人物品罪，判處黃拘役20天，得易科罰金。圖／本報資料照片

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