聽新聞
test
0:00 / 0:00
不滿對方欠債未還 門鎖灌黏著劑吃官司
黃姓男子有重利等前科，被控2015年3月牌，因不滿鄭姓男子之孫欠債未還，前住鄭在台南市東區住處，涉嫌灌注黏著劑入大門門鎖，造成門鎖被破壞不能使用。台南地院依毀損他人物品罪，累犯，判處黃拘役20天，得易科罰金，全案可上訴。
判決說，黃姓男子（39歲）因對於鄭的孫子王姓男子欠債未還而心生不滿，2015年3月27日清晨6點前，前往鄭位在台南市東區，東區住處，灌注黏著劑入大門門鎖，造成門鎖不能使用，案經法辦起訴。
法官認為，黃所為，觸犯刑法第354 條毀損他人物品罪。黃因重利、妨害自由案件，判處有期徒刑4月確定，2010年7月易科罰金執行完畢，5年以內再犯此案，為累犯。法官審酌，黃僅因不滿告訴人之孫欠債未還，竟持黏著劑灌入大門門鎖，造成門鎖不堪使用，所為實非可取，並考量黃犯後坦認犯行，量處其刑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言