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前空姐郭芷嫣留言機師餐加料 檢方不起訴確定

中央社 / 台北28日電

長榮空服員罷工期間，郭芷嫣因放話「機師餐加料」遭解雇。聯合報系資料照
長榮空服員罷工期間，郭芷嫣因放話「機師餐加料」遭解雇。聯合報系資料照

長榮航空空服員罷工去年落幕後，空服員郭芷嫣在群組留言要在機師餐點「加料」，遭長榮航空開除並提告民航法等罪。桃檢將她不起訴後，長榮聲請再議，台灣高檢署日前駁回確定。

桃園地方檢察署5月間偵結案件並表示，郭芷嫣雖曾在LINE群組留言表示要「加料」或「不要給我吃飯」令人觀之不悅，但語意不明、主觀上有諸多聯想，且無針對他人生命、身體或公眾安全有何具體惡害通知，也未提及針對特定航班、以何種計畫、步驟、工具，施行強暴、脅迫或其他方法去危害飛航安全或設施，不構成民用航空法第101條第1項要件。

桃檢指出，郭芷嫣是在同期空服員的封閉型LINE群組內留言，群組對話內容都是非正式的閒聊，且多有插科打諢（即俗稱講肖話），並穿插表示輕鬆、開玩笑的表情符號，難以認定有恐嚇公眾或危害飛航安全的惡意，也不構成恐嚇公眾罪，因此予以不起訴處分。

長榮航空不服，聲請再議，案件由台灣高等檢察署受理，承辦檢察官認為桃檢處分不起訴並無違誤，長榮航空聲請再議無理由，且長榮航空非直接被害人，聲請再議不合法，因此予以駁回，全案不起訴確定。

此外，郭芷嫣遭長榮航空解僱部分，桃園市空服員職業工會向勞動部申請不當勞動行為裁決，勞動部3月間認定，郭芷嫣訊息造成長榮重大商譽影響，長榮航空未構成不當勞動行為，裁決工會敗訴；郭芷嫣及工會不服，日前提起行政訴訟，台北高等行政法院受理審查中。

長榮 空服員 勞動部

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