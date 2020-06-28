執法涉訟 擬專家調查、國賠減壓

鐵路警察李承翰遭乘客刺死，引發各界及基層警員呼籲修改警械使用條例聲浪，警政署啟動修法。 圖／聯合報系資料照片

警察用槍或警棍制伏犯嫌涉訟，就怕遇上認事用法較嚴苛的法官，過去部分判決讓員警不敢放手執法，警政署提案修正警械使用條例，若警察執法導致民眾死傷出現爭議，由專家組調查小組協助法院釐清，違法使用警械侵害民眾，則依國家賠償法辦理，減輕員警心理壓力。

二○一四年桃園市員警葉驥攔檢通緝犯，對方倒車逃逸，他對空鳴槍未果，朝對方腿部開三槍，致傷重不治；最高法院認為執法過當，依業務過失致死罪判刑六月定讞，警界譁然。

警政署認為法院許多判決不符期待，二○一六年起檢討警械使用條例，經多次研修敲定提案，三大重點為「調查小組」、「國賠」及「彈性運用警械」，立法院上月完成一讀。

官警說，發生用槍過當訴訟，須檢視開槍是否出於急迫、有無違反比例原則，牽涉客觀情境、警械特性及雙方身心狀態，可找精神科醫師、彈道或法律專家，以第三方公正立場提供意見，減少法官判決爭議。

草案增訂內政部應遴聘相關機關代表、專家學者組調查小組，就使用警械致人死亡或重傷爭議案件，調查使用時機、過程及行政責任。

若違法使用警械，現行條例規定的損害賠償，依照「警察使用警械致人傷亡支給標準」，撫慰金額有上限，當事人或其家屬常提刑事附帶民事賠償訴訟，警察跑法院心理壓力不小，面臨刑責還有高額賠償壓力，無心上班。

警政署建議未來依國賠法規定辦理，若民眾提國賠及民事求償，讓警察機關站在官司第一線，保護基層員警免於落入「訴訟地獄」。

此外，修法授權未攜帶、未能有效使用或不適合使用警械時，得使用現場物品。警方舉例，若發生類似鄭捷殺人案，在車廂開槍恐傷及無辜，可就地取材雨傘、滅火器；以往有員警處理糾紛，向持斧頭犯嫌丟擲花盆卻惹議，深感無奈。