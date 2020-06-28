衝撞警車、持刀揮舞… 妨害公務 多易科罰金

許男見同行友人葉男遭警方拘捕時發生拉扯，為護友出言辱罵並拉扯員警，警方逮捕後，依妨害公務罪嫌將兩人法辦。記者黃晴雯／翻攝

戴姓男子今年一月間深夜出沒電子遊藝場時，坐在車內沒熄火，遇上臨檢員警示意盤查，心虛自己恐有通緝在身，一心只想脫逃，不顧員警就在車旁，來回衝撞警車。員警當下連開廿二槍嚇阻，他仍硬是撞開警車、偵防車竄逃；員警沒受傷，但警車引擎蓋、保險桿幾乎全毀。

橋頭地院認定他強暴妨害員警執行公務、破壞公物，嚴重蔑視公權力，但考量他願賠償警用車維修費用，與警局和解，判他有期徒刑三月，得易科罰金九萬元，可上訴。

王姓男子今年一月十三日遭員警攔查時，掏出一把水果刀，當著員警的面胡亂揮舞。高雄地院依妨害公務執行罪，判他拘役五十五日，得易科罰金五萬五千元。

胡姓男子今年初違規無照騎車遭警方開單，朝員警辱罵「你算有牌的流氓就對了」。高雄地院認定胡男犯侮辱公務員罪，判拘役廿日，得易科罰金兩萬元，緩刑兩年。