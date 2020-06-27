汽車業務開回原廠送檢竟飆172公里 害車主苦吞扣照3月

魏姓車主名下的一輛SKODA汽車，家人委託林姓業務將車由基隆開回SKODA原廠送檢，去年9月林男開在國道三號南向142公里處，速限110公里，被雷達測速拍到172公里，因超速高達62公里，魏姓車主汽車被吊照3個月，魏認為車子是林姓業務開的，不服提起行政訴訟要求撤銷處分，但被法官駁回。

基隆地院判決書指出，國道公路警察局第二公路警察大隊去年9月26日2時52分許，在國道三號南下142.9公里處，查獲魏姓車主所有的汽車，被雷達測速拍到172公里，因駕駛人行車速度超過規定之最高時速60公里以上違規，裁處車主吊扣汽車牌照3個月。

魏姓車主張，他長期在新加坡工作，也未曾持有台灣駕照，原處分是家人委託SKODA林姓業務將車由基隆開SKODA原廠送檢，違規是林男所駕駛，林男也承認明確。依道路交通管理處罰條例，裁罰之對象為駕駛人，並非車輛所有人，聲明原處分撤銷。

監理單位指出，國道警方以固定式雷達測速照相，所使用固定式雷達測速照相儀，由經濟部標準檢驗局檢驗合格之精密儀器，且前有測速取締告示牌，依法設置在國道三號公路南向142.2公里處，該車經雷達測試行速為172公里、速限110公里、超速62公里，超速違規屬實，且依道路交通管理處罰條例第43條第4項規定，員警依法舉發並無違誤。本條項規定係處罰車主，原告應該要自己私下賠償解決。

法官審理指出，依道路交通管理處罰條例第43條第4項規定，汽車駕駛人有「行車速度，超過規定之最高時速60公里」，或「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」、「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」等，除處罰駕駛人（行為人）外，並應吊扣該汽車牌照3個月。