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阿嬤竟指示孫女偷草莓盆栽 法官處拘役30日

聯合報 / 記者邵心杰/即時報導

劉姓阿嬤今年1月3日晚間，騎乘機車搭載11歲孫女，行經台南市張姓婦人住處前，發現門前路旁置有草莓盆栽數盆，竟指示孫女偷走草莓1盆離開，30分鐘後又獨自騎乘機車，返回該處再偷走2盆，張婦發現後憤而提告，警方循線找到阿嬤及孫女調查，阿嬤坦承犯行且歸還3盆草莓，台南地院認阿嬤利用兒童犯竊盜罪及竊盜罪，應執行拘役30日，可上訴。

檢警調查，劉姓阿嬤1月3日晚間8時37分騎乘機車，搭載孫女，行經台南市張姓婦人住處時，發現門前路旁置有草莓盆栽數盆，即指示孫女，下車徒手拿取草莓盆栽1盆交給她，阿嬤騎乘機車，搭載孫女載運草莓盆栽1盆返家。

未料，阿嬤食髓知味，30分鐘獨自騎乘機車，再度返回張婦住處，再徒手竊取草莓盆栽2盆，得手後騎機車載運返家。張婦發現草莓不翼而飛，報警處理。

警方循線找到阿嬤及孫女調查，阿嬤坦承犯行，孫女也證稱阿嬤叫她拿的，阿嬤不但因此吃官司，也做了最不好的示範。

台南地院審酌，阿嬤無視法律保護他人財產權益的規範及應正確教養孫女的責任，竟任意指示孫女或由自己親自竊取他人財物，價值觀念顯有偏差，所為應予非難。另考量阿嬤犯後坦承犯行，竊得物品已經歸還張婦，態度尚可，兼衡其犯罪動機、造成之損害、手段、竊取物並非生活必需品，及其家庭經濟情況等一切情狀。

台南地院認劉姓阿嬤成年人利用兒童犯竊盜罪，處拘役20日，又犯竊盜罪，處拘役15日，應執行拘役30日，可易科罰金。

台南地院認劉姓阿嬤成年人利用兒童犯竊盜罪，處拘役20日，又犯竊盜罪，處拘役15日，應執行拘役30日，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認劉姓阿嬤成年人利用兒童犯竊盜罪，處拘役20日，又犯竊盜罪，處拘役15日，應執行拘役30日，可上訴。圖／本報資料照

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