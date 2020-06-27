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夫婦的世界崩毀！他疑老婆「討客兄」 法官：誰能忍？

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

夫婦的世界崩毀！高雄市陳姓夫妻結婚40多年，丈夫成日吃軟飯，還疑心撐起家計的妻子「討客兄」，不時冷言冷語譏諷「不守婦道的女人」，連子女打電話來關心，他都懷疑是「客兄」打來，猛罵「不要臉的」。陳妻飽受「莫須有」罪名，再也忍無可忍，決定訴請離婚，高雄少家法院認為他們婚姻已難以維持，判准離婚，可上訴。

陳家夫權至上，丈夫不時威權對待妻子，陳妻只能「無條件服從」，婚姻關係極度不平衡。豈料，成天無所事事的丈夫愈發變本加厲，只要發現妻子要出門，就直說她「討客兄」、「被男人載去用」，辱罵字眼不堪入耳，且他明知妻子因信仰會固定上教會做禮拜，頻頻寫字條譏諷「又要行姦淫，上帝不會原諒你」。

甚至，兩人的兒女打電話回家，丈夫一聽到電話聲響，就懷疑是「客兄」打來，非得親自跟孩子說上話，才自討沒趣地說聲「喔」，諸如此類的質疑不停斷，就連孩子出於孝心、送上保養品，他都還會酸妻子「這麼愛擦，為何不要下面也擦一擦，讓你男朋友開心」。

夫妻倆分房多年，陳妻深覺夫妻感情消磨殆盡，好在孩子們都已成年，自己無意再繼續維持婚姻，向高雄少家法院訴請離婚；陳家孩子們也都紛紛出聲替媽媽作證。然而，陳否認生性多疑，也不認汙衊妻子不忠，自認「脾氣溫和、不曾碎念」，上述控訴都是子虛烏有，強辯妻子是看他年邁、性能力衰退，才想離婚。

陳妻攤開丈夫親筆寫下的字條，在在都羞辱她「不守婦道」，其中一張寫說，「不守婦道，按聖經的記載，要把妳抓到祭司的面前，用石頭打死」、「三餐不要吃太好，吃多了，就想姦淫，對腎臟也不好」，陳這才百口莫辯。

家事庭法官認定，陳翁嚴重詆毀妻子名譽，足以讓妻子飽受痛苦，訴訟期間還不斷憑空指謫妻子外遇，絲毫不見改善、反省，婚姻關係持續惡化，夫妻間互信互賴基礎盡失，即使勉強共處也難以和睦，在這樣的情況下，任何人都會失去維持婚姻的意念，可見婚姻已有難以維持的重大事由，判准離婚，可上訴。

高雄市陳姓夫妻結婚40多年，丈夫成日吃軟飯，還疑心撐起家計的妻子「討客兄」，夫妻關係破裂，高雄少家法院判准離婚，可上訴。示意圖／ingimage
高雄市陳姓夫妻結婚40多年，丈夫成日吃軟飯，還疑心撐起家計的妻子「討客兄」，夫妻關係破裂，高雄少家法院判准離婚，可上訴。示意圖／ingimage

婚姻 離婚 夫妻

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