女子腳踢鐵門製造聲響擾鄰 法院裁罰5000元

台北市一名高姓女子搖晃、開關、腳踢鄰居鐵門製造聲響，時間長達2分多鐘。士院認為，高女侵害他人居住安寧，日前依社會秩序維護法滋擾住戶的規定，裁罰新台幣5000元確定。

高姓女子今年4月11日下午，敲打5樓鄰居鐵門製造聲響，同棟住戶不堪其擾報警處理。一審士林地方法院簡易庭認為，高女藉端滋擾住戶，裁定處罰鍰5000元。

高女不服簡易庭裁定提起抗告，二審由士院普通庭審理。高女辯稱，全案起因於5樓住戶長期霸佔頂樓土地，而且她只是徒手敲門，沒有發生巨大聲響，更何況鐵門材質老舊，風大時鐵門也會發出聲響。

二審勘驗監視器畫面發現，高女案發當日下午4時52分至54分間，搖晃鐵門26次、踢鐵門102次，另多次開關鐵門，時間長達2分42秒，製造的音量在監視器畫面中也能清楚呈現，實已危害公寓其他住戶及鄰近住戶安寧，達到滋擾住戶的程度。

二審認為，高女不滿5樓住戶，卻以製造聲響侵害他人居住安寧的方式表達不滿，已踰越一般社會大眾觀念中所容許的合理範圍，也非屬應予保障的言論自由，抗告無理由，仍裁定處以罰鍰5000元，不得抗告而確定。