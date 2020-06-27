無照騎車還有理？警察開單反遭惡男嗆聲「有牌流氓」

高雄市胡姓男子今年違規無照騎車遭警方開單，一時盛怒難忍，直朝執勤員警辱罵「你現在算是有牌的流氓就對了」，遭警方依妨害公務現行犯逮捕。高雄地院認定胡男犯侮辱公務員罪，判處拘役20日，得易科罰金，又考量他健康狀況不佳等，宣告緩刑2年，可上訴。

胡男今年3月16日晚間騎車通過前鎮中山二路、正勤路口時，莫名開啟遠光燈，執勤林姓員警於是上前盤查，一查發現他無照駕駛，當場要開單告發交通違規。胡男不滿被開單，衝著林姓員警怒罵「你現在算是有牌的流氓就對了」。

胡男到案坦承辱罵員警，且有員警密錄器影像佐證，檢、審認定他涉犯侮辱公務員罪，罪證明確。