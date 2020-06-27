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無照騎車還有理？警察開單反遭惡男嗆聲「有牌流氓」
高雄市胡姓男子今年違規無照騎車遭警方開單，一時盛怒難忍，直朝執勤員警辱罵「你現在算是有牌的流氓就對了」，遭警方依妨害公務現行犯逮捕。高雄地院認定胡男犯侮辱公務員罪，判處拘役20日，得易科罰金，又考量他健康狀況不佳等，宣告緩刑2年，可上訴。
胡男今年3月16日晚間騎車通過前鎮中山二路、正勤路口時，莫名開啟遠光燈，執勤林姓員警於是上前盤查，一查發現他無照駕駛，當場要開單告發交通違規。胡男不滿被開單，衝著林姓員警怒罵「你現在算是有牌的流氓就對了」。
胡男到案坦承辱罵員警，且有員警密錄器影像佐證，檢、審認定他涉犯侮辱公務員罪，罪證明確。
高雄地院審理，認為胡男無照騎車被警察舉發，竟貿然辱罵執勤員警，不但蔑視國家公權力，也有損員警執法尊嚴，相當不應該；然而，念在他犯後坦承犯行，態度尚可，應該無再犯之虞，且他領有輕度身心障礙證明，健康狀況不佳，綜合衡量後，依侮辱公務員罪判他拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年。
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