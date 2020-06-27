職業賭場也解封 台南警查賭場妻昏倒丈夫陪同曝了光

新冠肺炎疫情解封，加上端午節連假，全國各地出現報復式旅遊，連職業賭場也四處流竄，台南市警二分局經連日蒐證，昨天下午直搗一透天民宅，查獲陳姓場主承租民宅經營天九牌賭場，及2名把風及賭客共50人，查扣賭具及抽頭金、賭資計3萬多元，現場一對夫妻因妻子血壓降低而暈倒，由丈夫陪同送醫，所幸無礙，治療後重返分局製作筆錄，全案依賭博及社維法送辦。

台南市警二分局接獲民眾檢舉，有個職業賭場在台南地區流竄，場主在鬧區承租場所經營天九牌賭場，提供處所讓不特定人賭博財物，因隱身鬧區民宅內更增添加蒐證及查緝上的困難。警方經連日的蒐證及監控埋伏，昨天下午由督察組、偵查隊及各派出所共同組成專案小組持搜索票，直搗該賭場。

警方當場查獲60歲陳姓場主、45歲許姓、50歲江姓男子2名把風及賭客共計50人，並查扣天九牌、骰子等賭具及抽頭金、賭資共計3萬多元等相關證物。而現場47名賭客年紀偏長，其中還有一對夫妻。

警方上門後，50多歲妻子不知是否太過緊張，血壓降低而暈倒，令丈夫很擔心，表明身分，在員警協助下叫救護車，在員警戒護下陪同到醫院就醫，直至狀況好轉才又返回分局製作筆錄。