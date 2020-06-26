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民法成年下修至18歲／性別平權 女18歲才可婚

聯合報 / 記者王聖藜／台北報導

嘉義市第38屆市民集團結婚，新人通過接吻及哄娃娃測驗。圖／聯合報系資料照片
嘉義市第38屆市民集團結婚，新人通過接吻及哄娃娃測驗。圖／聯合報系資料照片

民法下修成年年齡為十八歲，法務部擬就現行男、女結婚、訂婚年齡不同的規定同步修法，草案將男、女最低結婚年齡修正同為十八歲，訂婚年齡則同為十七歲，以符合國際公約對男女平權要求。

現行民法親屬編第九八○條規定，男未滿十八歲、女未滿十六歲不得結婚；同法九七三條規定男未滿十七歲、女未滿十五歲不得訂婚。

不過，國際「消除對婦女一切形式歧視公約」規定，締約國應採一切適當措施，消除在有關婚姻和家庭一切事務上對婦女的歧視，並特別應保證婦女在男女平等的基礎上；考量國際相關公約，加上有關同性婚的「司法院釋字第七四八號解釋施行法」對同性婚年齡規定為十八歲，法務部決定將民法中的結婚年齡，一併修正為男、女都需滿十八歲。

至於訂婚，修法意見認為，女性若滿十五歲可訂婚，年齡偏輕，相較男性要滿十七歲，違背男女平權原則，且聯合國「兒童權利公約」有禁止童婚規定，明訂童年訂婚結婚不具法律效力，因此決定修法將女生可訂婚年齡提高為十七歲，與男性一樣。

此外，現行民法准予女性十五歲可訂婚、十六歲可結婚，有學者指出，無論十五或十六歲，女性心智或身體年齡，都還未必成熟，因此決定提高民法有關女性訂、結婚年齡，同時讓女性與男性的婚姻權達成一致性。

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