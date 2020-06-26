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民法成年下修至18歲／ 因公撫卹 子女少領2年

聯合報 / 記者王聖藜／台北報導

黑鷹直升機墜海殘骸。圖／聯合報系資料照片
黑鷹直升機墜海殘骸。圖／聯合報系資料照片

民法成年年齡下修到十八歲，影響不只年輕人的權力，還包括福利，如軍公教撫卹金發放給未成年人到成年為止，等於受撫卹的未成年可領到廿歲，未來修法後，往後因公殉職者所留下的未成年子女，只能支領撫卹金到十八歲。

至於目前有權支領撫卹年金的未成年人，法務部與相關部會討論後，建議仍應保障其權利，仍能繼續領到廿歲，讓警消等公務員因公殉職的子嗣撫卹權利不受修法影響。

國軍黑鷹直升機機工長許鴻彬殉職後，留下就讀國小五年級和二年級的一對子女；台中鐵皮屋工廠大火消防員謝志雄因打火殉職，等不到妻子腹中雙胞胎誕生，他們的未成年後代目前如都領取撫卹金，都可領到廿歲。

不過，未來若民法修法，將成年年齡改為十八歲，被撫卹人是否「少領二年」？曾參與修法討論人士都認為，既有權益應予保障，在修法調降成年年齡後，原本依法令得領取的撫卹金、遺屬年金、補助款、救助款，於修法之前已取得的權益不變，仍可領到廿歲。

但在修法之後，未來若再發生軍公教人員因公殉職，其未成年子女如領遺屬年金，依法就只能領到十八歲。

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