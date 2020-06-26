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男到診所隆鼻全身抽蓄 醫師冷回護士「本來就會發生」

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市北投區一間整形診所陳姓醫師，涉嫌害隆鼻病患休克，再擅自延誤就醫，最後造成對方四肢癱瘓，罹患缺氧性腦病變，不僅如此，他為逃避責任，還竄改手術資料，士林地檢署偵結，依刑法修正前業務過失致重傷害、業務上登載不實文書罪嫌，將他起訴。

2015年7月，陳幫傅姓病患進行隆鼻手術，涉嫌在沒有麻醉醫師的違法情況下，自行施打麻醉藥物；傅在手術中血氧下降至60%（正常為90％）。

不料，陳未立刻送醫，自以為施用心肺復甦術，就會讓傅好轉，但傅隨後全身抽蓄，陳又請其他醫師到場協助，拖了3個小時才願將傅送醫。

期間，診所護士見傅心跳停止，哭著跟陳說「不要再進行了」，但陳不聽，還安慰護士「這本來就會發生」。另外，傅全身抽蓄當下，陳竟在旁用手機要他人保密自己過失，

起訴指出，陳在無法隨時偵測傅呼吸或缺氧狀況下，繼續對傅進行鼻部整形及墊鼻頭手術，2小時後傅全身抽蓄，陳再拖1小時，才請診所人員打119將傅送醫。

經醫院診斷，傅罹患缺氧性腦病變，意識呆滯，四肢癱瘓，無法言語，生活無法自理，須他人扶助照顧。

檢察官指出，陳的診所並無二氧化碳偵測儀，無法隨時監測病患呼吸，且依衛福部醫事審議委員會鑑定書，麻醉病患須有麻醉醫師在場；陳當時手術並無。再者，陳為逃避責任，還指示兩名護士竄改手術紀錄及病歷資料。

檢察官傳喚護士、到場協助醫師及診所行政人員作證，偵結後將陳依刑法修正前業務過失致重傷害、業務上登載不實文書罪嫌，提起公訴。

陳幫傅隆鼻卻涉嫌害對方四肢癱瘓，罹患缺氧性腦病變，事後還竄改手術資料，企圖逃避責任，士林地檢署依兩罪嫌將他起訴。圖為報系資料照
陳幫傅隆鼻卻涉嫌害對方四肢癱瘓，罹患缺氧性腦病變，事後還竄改手術資料，企圖逃避責任，士林地檢署依兩罪嫌將他起訴。圖為報系資料照

手術 醫師 整形

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