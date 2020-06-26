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尿液被驗出嗎啡成份 男開刀後服用友人止痛藥險遭勒戒

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

雲林縣張姓男子今年初因工作左肩旋轉肌斷裂而開刀住院，未料，他於觀護人採尿送驗呈嗎啡陽性反應，雲林地院函詢醫院就診開立藥物並無嗎啡成分，法務部法醫研究所鑑定，他可能施用海洛因所致，裁定觀察勒戒，張回想，友人曾提供止痛藥，緩解重度疼痛，經查含嗎啡成份後提起抗告，台南高分院撤銷原裁定，還他清白。

張指出，曾因工作旋轉肌斷裂而開刀，休養期間，因劇烈疼痛，趙姓友人探視，拿醫院開的硫酸嗎啡錠止痛藥共10顆給他，他為舒緩疼痛，每次服用1顆，不知該止痛藥內有嗎啡成分。他主張採尿檢驗呈嗎啡陽性反應，應是服用上述藥物所致，他並無施用第一級毒品海洛因。

台南高分院合議庭函詢中醫醫院，函覆該硫酸嗎啡錠成分含有嗎啡，服用硫酸嗎啡錠，確實會導致尿液檢驗時呈現可待因及嗎啡陽性反應的結果。

合議庭也傳喚趙姓友人出庭作證，並與張隔離訊問。趙表示，2016年間因罹患咽喉癌，至中醫醫院求診，醫院開立硫酸嗎啡錠供他止痛用，他與張是從小認識長大的朋友，得知對方左肩受傷，手術後回家休養，他到家中探望，張表示肩膀疼痛難耐，他返回家中取出硫酸嗎啡錠一排10顆供對方服用止痛。

經隔離訊問，雙方證述一致，且趙咽喉部位罹患惡性腫瘤而切除，無法清楚發聲，作證時發言均需重複數次，法院始得明白其所證內容，認他供詞具真實性。

合議庭認為，張肩傷手術期間為去年5月2日至4日，最後就診期間為同年5月10日，本案採尿日為5月13日，張當時自承另行服用藥物，尚非他為抗告時臨時編撰勾串而來。同時，原審函詢法醫研究所，指明張扣案尿液未檢出六-乙醯嗎啡成分，法官認既未檢出唯一可經由海洛因代謝物，顯然尿液呈現嗎啡陽性反應，即與施用海洛因無關。

合議庭認為，張於觀護人採尿送驗呈嗎啡陽性反應，應非施用毒品海洛因而來，而是服用藥物止痛所致，自無施用海洛因的犯行與犯意。原審疏漏未傳喚張，對他服用藥物有表示意見的機會，致未能釐清事實，因而裁准檢察官的聲請，認張施用第一級毒品，應送勒戒處所觀察勒戒有違誤，應撤銷原裁定。

台南高分院合議庭認為，張於觀護人採尿送驗呈嗎啡陽性反應，應非施用毒品海洛因而來，而是服用藥物止痛所致，撤銷觀察勒戒處分。圖／本報資料照
台南高分院合議庭認為，張於觀護人採尿送驗呈嗎啡陽性反應，應非施用毒品海洛因而來，而是服用藥物止痛所致，撤銷觀察勒戒處分。圖／本報資料照

毒品 中醫

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