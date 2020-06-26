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她不婚卻想生「混血娃」 她弟幫做人成功…姊弟卻鬧翻

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

葉姓女子抱持單身主義，卻一直想生個「混血寶寶」，打聽到烏克蘭有合法代理孕母，於是想方設法說服弟弟、弟媳代替她去烏克蘭「做寶寶」，一口答應包辦所有代孕費，只求最後能收養小孩。葉弟捐出精子，成功讓代理孕母受孕、生下一對洋娃娃雙胞胎女嬰，卻反悔不願送養，姊弟倆因此對簿公堂。高雄地院判葉女敗訴，可上訴。

據了解，葉女打從年輕時就不打算結婚，但一直懷抱混血寶寶夢，年紀大了，就開始動腦筋想找代理孕母；某天聽說同在補教界的同事夫妻在烏克蘭「做人成功」，心癢難耐，找上弟弟夫妻檔，百般說服弟弟、弟媳代為飛往烏克蘭與當地代孕診所簽約，並談妥由弟弟捐精進行胚胎孕育

葉女大方包辦代孕醫療費用，及弟弟、弟媳所需的機票、食宿開銷，林林總總加起來，上看447萬多元。葉女跟弟弟、弟媳談妥，生下孩子後就帶回台灣，必須無條件配合辦理收養程序。

葉弟夫妻倆完成代孕程序，烏克蘭代理孕母前年初成功產下雙胞胎女嬰，一行人隔月返台，並將一對女娃交給葉女照顧，卻遲遲不願配合辦理收養手續。姊弟倆鬧翻，葉弟夫妻之後更強行直接帶走雙胞胎女娃。

葉女「人財兩失」，怒告弟弟、弟媳違反委任契約，要求他們返還不當得利，賠償代孕費用等447萬5851元。

葉弟夫妻倆卻認為，當初只是為了替姊姊一圓心願，才會捐精、配合代孕，「全是好意施惠」，但這些內容都違反公序良俗，就民法而言，並無契約約束力，而姊姊支出代孕費用，只是為了個人利益付出，自然沒有不當得利請求全可言。

高雄地院審理認為，我國生殖細胞不能與物等同看待，基於尊重生命、保障人性尊嚴觀點，禁止卵子買賣，葉女等人所為已違反人工生殖法。

合議庭表示，縱使我國社會對於代理孕母態度逐漸開放，但購買卵子製造生命一事，不但使生命商品化，還會嚴重傷害人性尊嚴，甚至葉第一家人親權，有違社會一般道德觀念；法官認定葉家姊弟之間的契約違反社會善良風俗，契約無效，雙方都無履行義務。

法官認為，由於契約無效，即使葉弟反悔、拒絕將雙胞胎女嬰辦理出養，也不構成債務不履行或不完全給付，無須負賠償責任。高雄地院判葉女敗訴，還能上訴。

單身的葉姓女子就想生「混血寶寶」，說服弟弟夫妻倆替她到烏克蘭找代理孕母，成功生下雙胞胎女嬰，但姊弟倆卻談不攏扶養一事，鬧上法院。示意圖／ingimage
單身的葉姓女子就想生「混血寶寶」，說服弟弟夫妻倆替她到烏克蘭找代理孕母，成功生下雙胞胎女嬰，但姊弟倆卻談不攏扶養一事，鬧上法院。示意圖／ingimage

烏克蘭 代理孕母 夫妻

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