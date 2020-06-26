懶得賺錢狠電按摩女行搶 代價是遭判10年還得強制工作

桃園簡姓男子連續用電擊棒狠電按摩小姐、朋友，搶走2人手機再用對方門號詐財，並用騙來的錢買毒吸食，遭警逮捕送辦；法院發現，簡年紀輕輕卻有大量強盜、詐欺及毒品前科，簡也自稱「食髓知味，不想靠體力賺正當錢」才作案，法院依強盜等罪判他10年8月，強制工作3年，可上訴。

檢警調查，簡男去年8月19日中午12點多，到1家按摩店佯稱要消費，卻搶奪范姓按摩小姐的2支手機，對方反抗拉扯卻遭簡拿電集棒攻擊腰部，對方痛到鬆手遭搶成功，5天後他又闖入王姓友人住家，同樣拿電擊棒狠電對方並搶走1支手機。

簡得手後突發奇想，再拿對方手機傳訊給對方另名洪姓友人，佯稱說因為女兒車禍急需用錢，洪不疑有他立刻轉賬6000元到簡指定的帳戶內；由於多名被害人陸續報案，警方8月24日循線在中壢區中華路逮到人，查扣作案用電擊棒、搶來的手機等證物依法送辦。

審理時，簡矢口否認強盜，辯稱只是要拿他們手機來詐騙，沒有強盜意圖；但范女證稱，當下遭簡電到痛的鬆手，手機才被搶走，自己也有受傷，另王女則說，簡當天闖進來說要借錢，自己不同意對方就說要電她，後來被電到不敢反抗手機才被搶走。

法院審酌，簡2011年起陸續犯強盜、詐欺案，出監後又染上毒品惡習，又於2016年至2018年間涉犯詐欺、偽造有價證券及竊盜遭判刑，這次再犯構成累犯且態樣相同，應予加重其刑，且簡正值青壯，不思合法賺錢及改過，連續拿電擊棒強盜他人財物。

法院認為，簡以犯罪取得財物花用，已成為他慣常性行為，對社會秩序、民眾權益危害重大，對於作案動機，簡也供稱「因為缺錢，不想在家從事建材行，也不想靠自己體力賺正當錢，才食髓知味，一直重複詐欺」。

法院痛批，簡無正確工作觀念，好逸惡勞難改，率續變本加厲，若放任不矯正後果難以想像，認為有強制工作必要。