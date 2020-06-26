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就是要報案三聯單 台南檢舉達人妨害公務挨罰2000元

聯合報 / 記者邵心杰/即時報導

台南市蘇姓女子上月12日晚間持拍攝照片，前往台南市警二分局博愛派出所，想向員警檢舉影中人交通違規，堅持索取索刑事報案證明三聯單，經值勤員警一再解釋告發交通違規事件非屬刑案，依規定無從開立報案三聯單，她仍堅持滯留派出所，妨害員警其他公務，警方依違反社會秩序維護法將蘇女送辦，台南地院則處罰鍰2000元，可上訴。

台南地院根據博愛派出所警員職務報告及現場監視器錄影光碟，提供法官審理，認蘇女已違反社會秩序維護法第85條第1款「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言語、行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度之規定」。

台南地院審酌，蘇女在警察辦公處所，明知員警正執行勤務中，經員警一再解釋檢舉交通違規依規定無從開立報案三聯單，仍滯留不去，持續堅持要求員警開立三聯單，妨害員警職務的進行；並兼衡蘇女行為的動機、手段、違反義務的程度、行為所生危險或損害、行為後的態度等一切情狀，裁定處罰鍰2000元。

檢方調查，蘇女自2018年1月至2020年3月20日止期間檢舉或申訴員警瀆職案件，共達288件之多，另因處理其與他人糾紛110報案紀錄，自2014年1月起統計起迄2020年3月20日止，更達1192件之多。檢方本月初認蘇涉妨害公務罪嫌起訴，建請法院從重量刑。

蘇女積欠房東2年房租，遭法院強制執行請出租屋處，有民眾訂製花圈送給博愛派出所，大讚警方「台南之光」。圖／翻攝自台南爆料公社
蘇女積欠房東2年房租，遭法院強制執行請出租屋處，有民眾訂製花圈送給博愛派出所，大讚警方「台南之光」。圖／翻攝自台南爆料公社

交通違規 警察 妨害公務

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