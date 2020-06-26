囂張翹腳上派出所桌！他被勸反飆警國罵 判拘役還嫌重

高雄市鄭姓男子去年到派出所關心報案辦理進度，卻在等待警員時，囂張把雙腳翹上接待桌，被郭姓副所長勸說。沒想到，鄭男情緒失控飆國罵，事後還狡辯「不覺得在罵人」，高雄地院依侮辱公務員罪，判他拘役10日，得易科罰金1萬元；鄭不服再上訴，仍被駁回確定。

鄭男去年9月17日晚間在派出所等警員處理時，完全不顧觀瞻，兩腳大方翹在派出所接待客桌上。當天值班的郭姓副所長發現後上前規勸，但鄭卻頻頻用台語飆國罵「X你娘」，涉嫌侮辱執行公務的公務員，遭警方當場依妨害公務現行犯逮捕。

鄭到案坦承爆粗口，但矢口否認侮辱警員，辯稱「當下情緒失控」，並不覺得在罵警察。高雄地院高雄市鄭姓男子去年到派出所關心報案辦理進度，卻在等待警員時，囂張把雙腳翹上接待桌，被郭姓副所長勸說。沒想到，鄭男情緒失控飆國罵，事後還狡辯「不覺得在罵人」，高雄地院依侮辱公務員罪，判他拘役10日，得易科罰金1萬元；鄭不服再上訴，仍被駁回確定。

鄭男去年9月17日晚間在派出所等警員處理時，完全不顧觀瞻，兩腳大方翹在派出所接待客桌上。當天值班的郭姓副所長發現後上前規勸，但鄭卻頻頻用台語飆國罵「X你娘」，涉嫌侮辱執行公務的公務員，遭警方當場依妨害公務現行犯逮捕。

鄭到案坦承爆粗口，但矢口否認侮辱警員，辯稱「當下情緒失控」，並不覺得在罵警察。高雄地院簡易庭認為，鄭男將腳翹在派出所派出所接待桌，已損害公署尊嚴，派出所內值班主管基於維持公共秩序及公署尊嚴，要求鄭把腳放下，完全合乎警察職權及比例原則。

反觀鄭男，用侮辱、輕蔑的國罵辱罵警員，顯然有貶損意味，侵害警察職務順利執行公權力，相當不應該，高雄地院簡易庭依侮辱公務員罪，判他拘役10日，得易科罰金1萬元。然而，鄭男不服，自認已坦承犯行，原審量刑太重，上訴糗求撤銷原判決，從輕發落並給予緩刑。