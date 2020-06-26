快訊

日本學生在台染疫疑雲 下周一起加驗123名師生抗體

在台染疫日本學生 123名接觸者病毒檢測全數陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

囂張翹腳上派出所桌！他被勸反飆警國罵 判拘役還嫌重

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市鄭姓男子去年到派出所關心報案辦理進度，卻在等待警員時，囂張把雙腳翹上接待桌，被郭姓副所長勸說。沒想到，鄭男情緒失控飆國罵，事後還狡辯「不覺得在罵人」，高雄地院依侮辱公務員罪，判他拘役10日，得易科罰金1萬元；鄭不服再上訴，仍被駁回確定。

鄭男去年9月17日晚間在派出所等警員處理時，完全不顧觀瞻，兩腳大方翹在派出所接待客桌上。當天值班的郭姓副所長發現後上前規勸，但鄭卻頻頻用台語飆國罵「X你娘」，涉嫌侮辱執行公務的公務員，遭警方當場依妨害公務現行犯逮捕。

鄭到案坦承爆粗口，但矢口否認侮辱警員，辯稱「當下情緒失控」，並不覺得在罵警察。高雄地院高雄市鄭姓男子去年到派出所關心報案辦理進度，卻在等待警員時，囂張把雙腳翹上接待桌，被郭姓副所長勸說。沒想到，鄭男情緒失控飆國罵，事後還狡辯「不覺得在罵人」，高雄地院依侮辱公務員罪，判他拘役10日，得易科罰金1萬元；鄭不服再上訴，仍被駁回確定。

鄭男去年9月17日晚間在派出所等警員處理時，完全不顧觀瞻，兩腳大方翹在派出所接待客桌上。當天值班的郭姓副所長發現後上前規勸，但鄭卻頻頻用台語飆國罵「X你娘」，涉嫌侮辱執行公務的公務員，遭警方當場依妨害公務現行犯逮捕。

鄭到案坦承爆粗口，但矢口否認侮辱警員，辯稱「當下情緒失控」，並不覺得在罵警察。高雄地院簡易庭認為，鄭男將腳翹在派出所派出所接待桌，已損害公署尊嚴，派出所內值班主管基於維持公共秩序及公署尊嚴，要求鄭把腳放下，完全合乎警察職權及比例原則。

反觀鄭男，用侮辱、輕蔑的國罵辱罵警員，顯然有貶損意味，侵害警察職務順利執行公權力，相當不應該，高雄地院簡易庭依侮辱公務員罪，判他拘役10日，得易科罰金1萬元。然而，鄭男不服，自認已坦承犯行，原審量刑太重，上訴糗求撤銷原判決，從輕發落並給予緩刑。

高雄地院二審認為，原審無不妥，且鄭男至今未與受辱警員和解，駁回上訴，全案確定。

高雄市鄭姓男子去年到派出所關心報案辦理進度，卻在等待警員時，囂張把雙腳翹上接待桌，被勸說還不服，飆罵警察國罵。記者賴郁薇／攝影
高雄市鄭姓男子去年到派出所關心報案辦理進度，卻在等待警員時，囂張把雙腳翹上接待桌，被勸說還不服，飆罵警察國罵。記者賴郁薇／攝影

公務員 警察 妨害公務

延伸閱讀

林口農會違法放貸案纏訟多年 前理事長、理事7人遭判刑

無業男為錢殺人！愛河分屍案凶嫌恐逃亡、滅證遭收押

擅拔住戶野薑花 社區總幹事被判拘役又判賠

嘲諷同事臉胎記 公然侮辱判拘役40日

相關新聞

囂張翹腳上派出所桌！他被勸反飆警國罵 判拘役還嫌重

高雄市鄭姓男子去年到派出所關心報案辦理進度，卻在等待警員時，囂張把雙腳翹上接待桌，被郭姓副所長勸說。沒想到，鄭男情緒失控...

懶得賺錢狠電按摩女行搶 代價是遭判10年還得強制工作

桃園簡姓男子連續用電擊棒狠電按摩小姐、朋友，搶走2人手機再用對方門號詐財，並用騙來的錢買毒吸食，遭警逮捕送辦；法院發現，...

就是要報案三聯單 台南檢舉達人妨害公務挨罰2000元

台南市蘇姓女子上月12日晚間持拍攝照片，前往台南市警二分局博愛派出所，想向員警檢舉影中人交通違規，堅持索取索刑事報案證明...

台南富商安平豪宅43秒遭槍擊52發 共犯被判6年

台南市楊姓富商所有安平區透天豪宅2年多前大白天遭歹徒連開52槍，鐵捲門、牆壁及屋內名車等處彈痕累累，槍手在43秒內換3彈...

男男按摩店隱身巷弄民宅 台南警方當場查獲半套性服務

台南市中西區友愛街有間男男按摩店，隱身民宅內，在同好間小有名氣，吸引不少男客上門，台南市警二分局據報後昨晚持搜索票到場，...

自認被「瞪一眼」就打死人 害3歲兒小小年紀沒了爸爸

桃園王姓男子和陳姓友人到KTV歡唱，陳自認被李姓、姜姓酒客「瞪了一眼」，雙方爆發衝突，王竟持金屬球棒當場將李打死，姜則頭...

服刑16年獲假釋卻酒駕面臨撤銷 殺人犯：再給一次機會

曾姓男子20年前犯下殺人罪遭判無期徒刑，他入監16年獲假釋，4月卻酒駕被抓，他怕假釋遭撤得回牢服殘刑，後半輩子「人生難再...

男模失業又因行車糾紛挨告 可憐2個月大兒成出氣筒

單親爸史姓男子去年初失業又在街頭與人發生行車糾紛，飆罵對方挨告，致情緒低落又不耐才出生兩個月的兒子整天哭鬧，10天多次徒...

林口農會違法放貸案纏訟多年 前理事長、理事7人遭判刑

新北市林口區農會多年前因時任總幹事陳有諒與信用部共4名職員違法放貸，農會提告求償，94年經高等法院判賠4000萬元，陳等...

撞死人賠款拖拖拉拉 有錢不還先去買豪車

李姓男子駕車撞死騎機車張姓少年，承諾除三百萬保險理賠，再支付一百萬元和解，遲未履行完畢，但事隔一個月就付清一二九萬元高級...

【即時短評】大法官2小時駁迴避聲請 黨產釋憲難止非議

大法官受理政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例釋憲，30日將行言詞辯論，婦聯會昨天下午4點15分向司法院遞狀，要求曾發表...

供帳戶詐欺是否算洗錢 最高檢聲請提案大法庭

最高檢察署認為，民眾提供詐欺集團銀行帳戶，使車手提領詐欺款項應構成洗錢，但法院見解判決不一，有害司法形象，日前向最高法院...

熱門新聞

新竹內灣大橋驚傳2高中生跳水後溺水 無生命跡象急送醫

影／新竹少年街今晨警匪對峙3小時 雙槍歹徒開3槍

嚇死人！眼鏡蛇躲廚房流理台下 婦煮午餐慘遭咬傷

端節深夜台61線彰化路段重大車禍 貨車撞護欄釀2死

交往被投反對票！暴怒男「亮甩棍」嚇女友爸 網狂酸

台61線彰化路段蛋車撞護欄起火 司機及印尼移工慘死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。