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禁止臨停紅線褪色不連續 法院撤銷違停罰單

中央社 / 台北26日電

林姓民眾不服警方舉發他在劃有紅線路段停車，而遭處罰鍰900元，提起行政訴訟。士林地方法院認為，該處紅線褪色、不相連續，有違行政行為明確性原則，日前判決撤銷罰鍰。

士院判決書指出，林姓民眾民國108年11月間，將車停在台北市內湖區，遭員警舉發「在劃有紅線路段停車」，最後被台北市交通事件裁決所裁處罰鍰新台幣900元。

林姓民眾提起行政訴訟，主張事發路段標線不清不楚，事後台北市交通管制工程處重新劃設標線，可佐證他所言不假。

台北市交通事件裁決所則認為，事發路段紅色實線因日曬雨淋而漆色斑駁褪色、且有間斷，但一般用路人尚不致誤認為得以臨時停車的路段。

承審法官認為，具禁制作用的標誌、標線、號誌設置屬行政程序法所指的一般處分，應遵守明確性、誠實信用及信賴保護等原則；若標線等設置模糊不清或矛盾，將使人民無所適從。

法官勘驗相關照片認為，林姓民眾停車路段的紅色實線，因顏色班駁、褪色、不相連續，已非完整實線，主管機關事後重新劃設清晰、明確、色澤鮮明的紅色實線，足以證明主管機關也認為紅色實線並不完整。

判決指出，事發路段的標線並不清晰、明確，有違行政行為明確性原則，難以期待林姓民眾停車時，已明瞭該處為劃有紅實線的路段。

法官因而認定，林姓民眾主觀上應不具可非難性及可歸責性，不用負擔本件行政處罰責任，判決撤銷罰鍰，本案仍可上訴。

北市

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