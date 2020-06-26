漏水擾鄰3年 樓上住戶判賠6萬元慰撫金

家住3樓的林姓民眾認為家中漏水與樓上張姓住戶有關，打官司求償。士院認為，3樓臥室漏水超過3年，與4樓裝修工程有關，日前判張姓住戶賠償6萬元慰撫金及修復費用。

家住台北市的林姓住戶主張，4樓住戶未做好防水、排水措施，導致3樓房屋梁柱、牆壁、天花板滲漏水，且有壁癌，長期漏水更導致他身心受創，請求4樓住戶賠償修繕費用新台幣19萬餘元及精神慰撫金10萬元。

4樓張姓住戶辯稱，公寓屋齡達50年，裂縫損壞無可避免，3樓房屋未盡維護責任，長期累積而生漏水，住戶應自行修繕；張姓住戶還稱，3年多前曾整修浴廁，但對漏水沒有直接影響。

士林地方法院派人到場履勘，並委由台北市建築師公會鑑定。承審法官採納鑑定結果，認為3樓房屋漏水肇因多端，非單一因素造成，但4樓住戶整修浴廁過程中，老舊水管與混凝土接縫發生滲漏現象，造成3樓臥室天花板漏水，應就此部分負責。

法官審酌，臥室是日常生活起居核心的生活領域，漏水導致居住環境不良、生活品質下降，使用功能及舒適性受有妨礙，3樓住戶居住安寧的人格利益受有侵害且情節重大，考量漏水約3、4年，判4樓住戶賠償6萬元精神慰撫金及天花板等修復費用12萬餘元，仍可上訴。