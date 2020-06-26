男男按摩店隱身巷弄民宅 台南警方當場查獲半套性服務
台南市中西區友愛街有間男男按摩店，隱身民宅內，在同好間小有名氣，吸引不少男客上門，台南市警二分局據報後昨晚持搜索票到場，當場查獲30歲王姓男按摩師，剛為31歲廖姓男客從事半套性服務，當場查獲完事後一團衛生紙，警方將32歲蘇姓負責人、王姓、31歲林姓兩男按摩師及廖姓男客，分別依涉妨害風化罪及違反社會秩序維護法送辦。
警方調查，該店隠身在中西區友愛街，暗中經營違法按摩，轄區警二分局接獲檢舉，成立專案小組查緝，然因該店地處隠匿巷弄民宅，增加不少查緝上的困難度，經過多日的埋伏及蒐集證據，眼見時機成熟，向台南地院聲請搜索票。
昨天晚上6時許，警方持核發搜索票執行搜索，當場查獲蘇姓負責人及王姓、林姓2名按摩師，其中，王正在為廖提供半套性服務，現場遺留男客射精後一團衛生紙，見警方上門，按摩師及男客當場嚇傻眼，不知所措。警方依法查扣相關證物，將蘇等4人分別依妨害風化罪移請台南地方檢察署後續偵辦，及依違反社會秩序維護法裁處。
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